إسرائيل تشتري من ألمانيا ثلاث غواصات اضافية أكثر تطورا من طراز “دولفين”

تل ابيب- د ب ا- كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية الجمعة النقاب عن أن إسرائيل سوف تشتري من ألمانيا ثلاث غواصات إضافية من طراز “دولفين”، تكون أكثر تطورا من الغواصات الست من نفس الطراز الموجودة حاليا بحوزة سلاح البحرية.

وبحسب تقرير الصحيفة، الذي أوردته الاذاعة الإسرائيلية، فإن من المقرر أن يوقع الطرفان مذكرة تفاهم بهذا الشأن في برلين الشهر المقبل.

يذكر ان من المتوقع أن يتسلم سلاح البحرية الاسرائيلية اخر غواصة من الغواصات الالمانية الست بحلول عام 2019 .