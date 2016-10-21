قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين وتصيب العشرات باختناق في الضفة الغربية

الضفة الغربية- د ب ا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الجمعة، ثلاثة شبان فلسطينيين في بلدة قباطية جنوب جنين، في الضفة الغربية وأصابت العشرات باختناق.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في البلدة مصطفى كميل ومصادر محلية لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن القوات الاسرائيلية اعتقلت الشبان الثلاثة بعد اقتحام البلدة ومداهمة عدد من المنازل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العشرات من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت مع القوات الاسرائيلية.

ويذكر ان إسرائيل تعتقل بصورة شبه يومية فلسطينيين بحجة أنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب”.