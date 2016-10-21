ترامب يتعرض لصيحات استهجان بعد السخرية من كلينتون في حفل خيري في نيويورك

نيويورك- د ب أ- تعرض المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لصيحات استهجان خلال حفل خيري في مدينة نيويورك الخميس بعدما أطلق نكات بشأن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تتجاوز الحدود التي عادة ما يتم الالتزام بها في مثل هذه المناسبات.

وقال ترامب إن “كلينتون فاسدة لدرجة أنها تم استبعادها من لجنة ووترجيت”، مما أدى إلى إطلاق صيحات الاستهجان من جانب الحضور في حفل العشاء الذي تنظمه مؤسسة ألفريد إي. سميث التذكارية، وهي منظمة خيرية تديرها الكنيسة الكاثوليكية.

ولكن ترامب أثار ضحكات الحاضرين وبخاصة عندما أشار إلى الخطاب الذي ألقته زوجته ميلاني خلال مؤتمر وطني للجمهوريين في تموز/يوليو الماضي.

وقال ترامب إن “ميشيل أوباما ألقت كلمة أثارت إعجاب جميع الحاضرين، واعتقدوا أنها رائعة، وزوجتي ميلاني ألقت نفس الكلمة، ولكنها تعرضت لانتقادات، وأنا لا أعرف السبب في ذلك”.