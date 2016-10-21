القوات التركية تقصف 40 هدفا بتنظيم الدولة في سوريا ضمن عملية درع الفرات

أنقرة- الأناضول- قصفت القوات التركية 40 هدفا لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وستة أهداف لتنظيم “ب ي د” الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا” ، شمالي سوريا، ضمن عملية درع الفرات، الخميس.

وقال بيان صدر عن الجيش التركي الجمعة، إن استهداف تلك المواقع، أسهم في تضييق الخناق على أعضاء المنظمتين الإرهابيتين، وتقليل قدرة عناصرهما على المناورة.

وأضاف البيان أن ثلاثة من عناصر المعارضة السورية قتلوا، وأصيب 11 آخرون، في تفجير سيارتين مفخختين نفذهما عناصر تنظيم الدولة في مدينة أعزاز وقرية تركمان بارح، شمالي حلب، الخميس.

ولفت البيان أن عملية إزالة الألغام والمتفجرات يدوية الصنع من المناطق التي حُررت من سيطرة داعش خلال العملية مستمرة، كما تستمر الطلعات الجوية الاستكشافية للطائرات التركية بدون طيار على الحدود التركية السورية.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.