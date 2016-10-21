مقتل 6 من بي كا كا في قصف لطائرة تركية بدون طيار جنوب شرقي البلاد

أنقرة – الأناضول – قُتل 6 من عناصر منظمة بي كا كا، في قصف لطائرة تركية بدون طيار، بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، الجمعة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، إن القوات التركية حددت مكان 6 مسلحين خلال قيامها بعمليات الكشف والاستطلاع في منطقة جبلية بقضاء “يوكسيكأوفا” بالولاية، صباح اليوم.

وأضاف البيان أن طائرة بدون طيار قصفت موقع المسلحين، ما أدى إلى مقتلهم.

ومع عملية اليوم، يصل عدد من قتلوا من أعضاء منظمة بي كا كا، في ولاية هكاري، ضمن العملية الأمنية بالولاية إلى 453 عنصراً.