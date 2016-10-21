المرصد: ما يقرب من 65 ألف قتيل ومصاب حصيلة غارات الأسد على سوريا خلال عامين

القاهرة - د ب أ – ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، أن نحو 65 ألف قتيل ومصاب مدني حصيلة عشرات آلاف من الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية السورية خلال عامين كاملين.

ووثق المرصد السوري، ومقره بريطانيا، تنفيذ الطائرات الحربية والمروحيات السورية أكثر من 69180 غارة على الأقل، خلال 24 شهراً، منذ 20 تشرين أول/ أكتوبر 2014، وحتى ليل أمس الـ20 من الشهر الجاري.

وتمكن المرصد من توثيق إلقاء طائرات النظام المروحية لـ37501 برميلاً متفجراً، على عدة مناطق في محافظات دمشق، ريف دمشق، حلب، السويداء، الحسكة، حماة، درعا، اللاذقية، حمص، القنيطرة، دير الزور وإدلب.

ووثق المرصد أيضاً تنفيذ طائرات النظام الحربية ما لا يقل عن 31679 غارة، استهدفت بصواريخها عدة مناطق في محافظات دمشق، ريف دمشق، حلب، القنيطرة، إدلب، اللاذقية، السويداء، حمص، درعا، الحسكة، دير الزور، الرقة وحماة.

وذكر المرصد أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 9708 مواطنين مدنيين هم 2109طفلاً دون سن الـ18، و1397 مواطنة فوق سن الثامنة عشر 6202 رجلاً، بالإضافة إلى إصابة نحو 54 ألفاً آخرين من المدنيين بجراح، وتشريد عشرات آلاف المواطنين.