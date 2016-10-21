عناق وقبلات بين الفنانة اللبنانية يارا وميسي

لندن ـ نشرت الفنانة اللبنانية يارا مقطع فيديو للحظة لقائها بالنجم ليونيل ميسي في ملعب الكامب نو، حيث عانقت يارا نجمها المفضل وقبلته والتقطت معه صورة سيلفي .

ولطالما ظهرت النجمة اللبنانية بصور ترتدي فيها قميص نادي برشلونة وخاصة تلك التي تحمل رقم واسم البرغوث الأرجنتيني تعبيرا عن عشقها للنادي الكاتلوني كرمى لعيون ميسي، مؤكدة أنها تحلم بلقائه.

وقد سافرت يارا مرارا إلى إسبانيا لحضور مبارايات الفريق الكاتالوني، لتحظى بالنهاية بلقاء وعناق ميسي ومجموعة من لاعبي برشلونة الحاليين والمعتزلين .