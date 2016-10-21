بعد سرقة كيم كارداشيان… محاولة اختطاف هيفاء وهبي في باريس

باريس ـ نجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من محاولة اختطاف أثناء انتقالها من مطار “شارل ديغول” إلى الفندق، وذلك بعد وصولها ظهر الخميس إلى العاصمة الفرنسيّة باريس.

وأثارت هيفاء قلق متابعيها عبر صفحتها الخاصّة على “سناب شات”ـ إذ كشفت أنها تتواجد في مركز الشرطة للتحقيق في قضيّة محاولة خطفها، وكتبت “أنا في مركز الشرطة في باريس، السائق حاول إختطافي عندما كنت في طريقي من مطار شارل ديغول إلى الفندق”.

وقد عبّر محبو هيفا عن قلقهم الكبير، حيث إنهالوا عليها بالتعليقات عبر حساباتها الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل الإطمئنان عليها، لتعود هيفا عبر تطبيق “سناب شات” وتؤكد لهم أنها بخير. ونصحت هيفا متابعيها في تعليق أرفقته بأن يحذروا من المخاطر الحقيقية والسرقات أثناء زيارة باريس.وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان قد تعرّضت للسرقة مؤخرًا في باريس.