تونس: استنفار امني و الكشف عن خلية “حفيدات عقبة بن نافع″

تونس – القدس العربي ـ أفاد شهود عيان لـ”القدس العربي” بوقوع اشتباكات بضاحية المرسى شمال العاصمة التونسية بين قوى الأمن ومسلحين خلال الساعات الماضية من الليلة الفاصلة بين الخمس والجمعة 20 و 21 تشرين الاول/اكتوبر. وبحسب المصدر فقد تمت الاطاحة بخلية ارهابية بأحياء بوسلسلة و الطابق بالمرسى.

وتشهد تونس هذه الأيام استنفارا أمنيا غير مسبوق حيث انتشرت الحواجز الأمنية في كل مكان بدرجة لافتة و غير مألوفة.

وكانت الأجهزة الأمنية التونسية قد أماطت اللثام عن خلية إرهابية نسائية تطلق على نفسها تسمية “حفيدات عقبة بن نافع″ كانت تخطط لتفجير مقر مجلس نواب الشعب من خلال استقطاب عاملة تنظيف بمفر البرلمان التونسي الكائن بباردو غرب العاصمة.