مزاد علني لبيع سيارة الملك حسين بن طلال في بريطانيا

لندن ـ يتوقع أن تباع سيارة من نوع مرسيدس 560 كان يمتلكها الملك حسين بن طلال، واستخدمتها العائلة المالكة الأردنية أثناء تواجدها في بريطانيا، بسعر يصل ما بين 30-36 ألف دولار، في مزادٍ علنيّ.

وتشير البيانات التي جرى الإعلان عنها، أنه تم إضافة تصفيح كامل للسيارة من الزجاج الى الأرضية والسقف بحسب طلب الملك حسين حينها بتكلفة وصلت في العام 1988 إلى أكثر من 240 ألف دولار، وهي من موديل عام 1979 وتزن أربعة أطنان، وقطعت مسافة 41.827 كم.

وسيقام المزاد لبيع السيارة في مدينة بيرمنغهام البريطانية في الثاني عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .