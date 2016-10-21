مورينيو يسخر من تغير رأي الصحافة حول مستوى بوجبا

لندن ـ أثارت صفقة انتقال بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الكثير من الجدل في الأوساط الكروية، بعد أن أصبح اللاعب الفرنسي الأغلى في العالم، حيث بلغت قيمة انتقاله 105 ملايين يورو.

ورغم ضخامة المقابل المادي لانتقال بوجبا، فإن اللاعب لم يقدّم أوراق اعتماده مع المانيو بالطريقة التي تتناسب مع المبلغ المدفوع فيه، حيث لم يظهر بالمستوى المأمول خلال مباريات فريقه الأخيرة في البريمييرليج، أو الدوري الأوروبي.

ولكن يبدو أن بوجبا كان له رأي آخر، فقد تألق في مباراة فريقه أمس أمام فناربخشه التركي في اليوروبا ليج، وأحرز هدفين من الرباعية التي فاز بها مانشستر يونايتد في اولد ترافورد.

ولم يضيع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب المانيو الفرصة، وسخر من تناول الإعلام لمستوى بوجبا.