فيغولي يدافع عن نفسه أمام الجماهير الجزائرية

الجزائر ـ وجه اللاعب الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، المحترف بنادي وست هام يونايتد الإنكليزي، رسالة خاصة إلى الجماهير الجزائرية، للرد على الانتقادات اللاذعة التي لحقته في الأيام الأخيرة.

ونشر فيغولي، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رسالة وجهها إلى الجماهير الجزائرية نفى خلالها كل الاتهامات الموجهة إليه، ومؤكدا في نفس الوقت وفاءه لألوان المنتخب الجزائري واستعداده للدفاع عنها في أي موقع.

وكتب فيغولي قائلا “إلى كل الجزائريين والجزائريات .. دائما ما تكلمت عن حبي الشديد ودفاعي الكبير عن الألوان الوطنية، وهاته ليست المرة الأولى، فأنا أدافع عن ألوان الجزائر منذ المباراة الأولى ولا يهمني إن كنت أساسيا أو احتياطيا”.

وتابع لاعب وست هام الإنكليزي حديثه “في الأيام الأخيرة، تعرضت للشتم ووصل ببعضهم الحد لوصفي بالأناني والكثير من الأوصاف، التي لا أستطيع ذكرها. إنهم يريدون تلطيخ صورتي وإخواني في المنتخب”.

وطالب فيغولي بضرورة القطع مع محاولات التفرقة بين الجزائريين الموجودين داخل الجزائر والجزائريين المغتربين، عندما قال: “هناك من يريد أن يصفي حساباته معنا ويصفنا بمزدوجي الجنسية أو المغتربين وينسون أن اللاعبين الذين يذكرونهم هم جزائريون، وقدموا الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن”.

ونشرت تقارير إعلامية جزائرية ما دونه فيغولي على صفحته، وأكدت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن رياض محرز، مهاجم ليستر سيتي الإنكليزي تولى بدوره نشر رسالة زميله على صفحته الرسمية.

وقد كتب فيغولي في ختام رسالته “وحدة المنتخب في اللحمة بين لاعبيه، والمنتخب مقدس ولا يمثله فيغولي ولا براهيمي ولا محرز ولا غيرهم من اللاعبين، هو ملك للشعب الجزائري، ويقع تسييره بطريقة فيها الكثير من الاحتراف، وكل واحد منا يشعر بقيمة المسؤولية الملقاة على عاتقه”.