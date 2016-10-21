بريطانيا تتهم روسيا “بزيادة الوضع سوءاً” في سوريا

جنيف- رويترز – سعت بريطانيا لإدانة روسيا الجمعة، بسبب ضرباتها الجوية على مدينة حلب السورية وذلك خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت إليها لندن بهدف تشكيل لجنة تحقيق خاصة في الانتهاكات.

وقال توبياس إلوود وزير شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالحكومة البريطانية في كلمة أمام منتدى جنيف، “روسيا.. إنك تزيدين الوضع سوءاً ولا تحلينه.”

وتابع قوله “هذا عمل شائن لا يصدر من القيادة التي نتوقعها من عضو دائم بمجلس الأمن الدولي”.

ومن المقرر أن يتحدث الوفد الروسي في وقت لاحق خلال الجلسة.