القوات العراقية تحرر 3 قرى ضمن محور القيّارة جنوب الموصل

نينوى - الأناضول - قال ضابط في قيادة عمليات نينوى، الجمعة، أن القوات العراقية استأنفت عملياتها، في اليوم الخامس، من معركة استعادة مدينة الموصل، وتمكنت من تحرير 3 قرى ضمن محور القيّارة جنوب الموصل (شمال).

وقال العقيد محمد الجبوري، إن “القوات العراقية من الجيش والشرطة والبيشمركة استأنفت عمليتها فجر اليوم من عدة محاور ضمن عملية استعادة الموصل وشنت عدة هجمات على مواقع داعش وتمكنت من تحرير مناطق جديدة”.

وأضاف الجبوري، أن “الشرطة الاتحادية والحشد العشائري تمكنت من تحرير قريتي هرارة ونعناعة ضمن ناحية الشورة ضمن محور القيارة (60 كم جنوب الموصل)”.

وتابع الجبوري، “تمكنت الفرقة 15 من الجيش العراقي والحشد العشائري، من تحرير قرية دويزات، ضمن الساحل الايسر (الضفة اليسرى لنهر دجلة) لناحية القيّارة جنوب الموصل”.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش، مساء أمس، استعادة القوات العراقية المشاركة في عملية تحرير الموصل ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”، السيطرة على17 قرية و56 بئرا نفطياً، جنوب المدينة الواقعة شمالي البلاد، خلال معارك أمس.

وانطلقت الحملة العسكرية لتحرير الموصل، فجر الإثنين الماضي، وهي الأكبر منذ اجتياح “الدولة”، لشمال وغرب البلاد وسيطرته على ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.