سبب عزوف رغدة عن الزواج مرة أخرى هو رغبتها في تربية أولادها

القاهرة ـ على الرغم من انفصال الفنانة السورية رغدة، عن زوجها رجل الأعمال وتاجر السجاد عبدالله الكحال، منذ سنوات طويلة إلا أنها اعتزلت الزواج ولم ترتبط بعده.

رغدة كشفت سر عدم ارتباطها مرة اخرى خلال استضافتها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية cbc، أن سر عدم زواجها مرة أخرى هو رغبتها في تربية أولادها، مؤكدة أنها تزوجتهم هم.

رغدة اضافت “أنها لم ترد بشكل خاص أن تكسر ابنها محمد لأن البنات كن سيستوعبن ذلك، أما الولد فلا، بالرغم من انه عاتبها على عدم الزواج بعد علمه بالشخصيات التي تقدمت للزواج منها”.

وردت على ما إذا ما كانت ستتزوج بعد استقلال أولادها كل بحياته، قالت لا لأنها سعيدة هكذا وكل شخص يأخذ حظه في الحياة ولا يأخذ كل شيء.

ووصفت رغدة الحب بانه وهم بلسان شخصية “شجاعة”، التي قدمتها قائلة “صحيح أن الحب نعمة من السماء، لكنه عندما ينزل على الأرض ينقلب إلى لعنة ويموت بين البشر”.

يذكر أن رغدة أنجبت أربعة أولاد من زوجها عبدالله الكحال وهم منة، بثينة، تميمة ومحمد، و لم يستمر زواجهما كثيرًا، وانفصلا.