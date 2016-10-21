﻿

روسيا تعتقد أن الغرب يريد استخدام مقاتلي النصرة في الإطاحة بالأسد

Oct 21, 2016

d7d9a72628d5cd044b8c8565dba066c6

موسكو - رويترز – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة، إنه يعتقد أن الغرب يريد حماية مقاتلي جبهة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة لاستخدامهم في محاولة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر لافروف أن متشددي جبهة النصرة يرفضون مغادرة مدينة حلب المحاصرة.

وعبر الوزير الروسي عن قلق بلاده البالغ حيال تقارير عن قصف تركيا أجزاء من شمال سوريا.

وسئل التعليق على تهديد الحكومة السورية، بإسقاط أي طائرة تركية تنتهك المجال الجوي للبلاد فأجاب قائلاً إن سوريا دولة ذات سيادة.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left