روسيا تعتقد أن الغرب يريد استخدام مقاتلي النصرة في الإطاحة بالأسد

موسكو - رويترز – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة، إنه يعتقد أن الغرب يريد حماية مقاتلي جبهة فتح الشام التي كانت تعرف من قبل باسم جبهة النصرة لاستخدامهم في محاولة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر لافروف أن متشددي جبهة النصرة يرفضون مغادرة مدينة حلب المحاصرة.

وعبر الوزير الروسي عن قلق بلاده البالغ حيال تقارير عن قصف تركيا أجزاء من شمال سوريا.

وسئل التعليق على تهديد الحكومة السورية، بإسقاط أي طائرة تركية تنتهك المجال الجوي للبلاد فأجاب قائلاً إن سوريا دولة ذات سيادة.