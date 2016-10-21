الوقف السني في العراق: اغلاق مساجد كركوك بسبب سوء الاوضاع الامنية

كركوك - د ب أ – أعلن ديوان الوقف السني العراقي، الجمعة، اغلاق جميع المساجد في محافظة كركوك لحين استقرار الاوضاع في المدينة.

وقال احمد المدرس، مدير الوقف السني، إنه بأمر من رئيس ديوان الوقف السني في العراق عبد اللطيف الهميم اغلقت جميع جوامع كركوك الى حين استقرار المدينة، و بذلك تم الغاء خطبة الجمعة لهذا اليوم.

وكانت مدينة كركوك شهدت الجمعة اشتباكات بين عناصر الدولة الاسلامية والقوات الامنية ، ودخول عناصر الدولة بعض المساجد والابنية الحكومية غير ان القوات الامنية سيطرت على الوضع وتمكنت من قتل تسعة من عناصر التنظيم.