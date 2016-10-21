مقاتلات التحالف تقصف متمرديين يمنيين

صنعاء - أ ف ب – قصفت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية مواقع للمتمردين على مشارف العاصمة صنعاء، بحسب ما افاد شهود عيان الجمعة، بعد ان اتهم التحالف المتمردين بانتهاك وقف اطلاق النار الهش.

وقال الشهود ان الغارات الجوية استهدفت في وقت متأخر من الخميس، مواقع المتمردين الحوثيين في جبل النبي شعيب على الاطراف الجنوبية الغربية من صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون.

وقالوا ان المنطقة تضم قواعد للدفاعات الجوية تسيطر عليها قوات متمردة موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين.

وبدأت هدنة مدتها ثلاثة ايام قبل منتصف الاربعاء للسماح بوصول المساعدات الانسانية الى اليمن التي تشهد حرباً أدت الى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

كما استهدفت الغارات الجوية المتمردين في محافظتي الجوف وصعدة الشماليتين، بحسب ما افاد شهود عيان واعلام المتمردين.

وقتل نحو 6900 شخص اكثر من نصفهم من المدنيين، بينما شرد ثلاثة ملايين آخرين فيما يحتاج ملايين الى المساعدات الغذائية.