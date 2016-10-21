رئيس الصين يدعو مواطنيه الى مسيرة طويلة جديدة

بكين - أ ف ب – دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة، مواطنيه الى القيام “بمسيرة جديدة طويلة” وذلك خلال احتفال بذكرى انتشار الشيوعيين في جميع انحاء الصين الذي انجز قبل ثمانين عاماً.

وقال الرئيس الصيني في خطاب استمر اكثر من ساعة في احتفال رسمي في قصر الشعب في بكين، “علينا ابقاء روح المسيرة الطويلة حية والقيام بمسيرة جديدة”.

وتحتفل الصين رسمياً في 22 تشرين الاول/أكتوبر بالذكرى الثمانين لوصول “المسيرة الطويلة” في 1936 الى يانان في شمال البلاد بعد اكثر من عام على انطلاقها من حصنها الشيوعي الذي كان يحاصره الوطنيون في اقليم جانغتشي في الجنوب.

وفر حوالى ثمانين الف مقاتل باتجاه الغرب والشمال وقطع بعضهم اكثر من 12 الفاً و500 كيلومتر، وهو رقم يشكك فيه مؤرخون خارج الصين. ولم يتمكن سوى عشرة بالمئة من الجنود من الالتحاق بالزهيم الشيوعي ماو تسي تونغ في يانان. اما الباقون فقد لقوا حتفهم على الطريق او انشقوا.

وبقي الوضع على حاله حتى 1949 عندما انتهز ماو فرصة الحرب بين اليابان والحكومة الوطنية ليتولى السلطة في بكين.

وقال شي جينبينغ ان “المسيرة الطويلة” هي “ملحمة الجهود الحثيثة للبشرية التي تتقدم باتجاه الحقيقة والنور”. واضاف “في مسيرتنا الطويلة الجديدة هذه علينا ان نحتفظ بمثلنا وايماننا (…) عبر البقاء اوفياء للمثل التي تتقاسمها الشيوعية والاشتراكية ذات السمات الصينية”.

وبعد وفاة ماو في 1976، قام الحزب الشيوعي الصيني باصلاحات اقتصادية تتناقض مع النظرية الماركسية، سمحت بعودة ظهور الملكية الخاصة وفتح الحدود رافقها انتشار فساد، وعد الرئيس شي بمكافحته عبر سجن مئات من الكوادر الذين أثروا بطريقة غير مشروعة.

وفي الوقت نفسه، يجسد شخص شي جينبينغ السلطة الصينية باسلوبه الذي يذكر كثيرين بشخصية ماو تسي تونغ الذي اصبح زعيم الحزب الشيوعي الصيني بلا منازع خلال “المسيرة الطويلة”.

وقال المؤرخ جانغ ليفان ان شي جينبينغ “يقدم نفسه على انه اهم زعيم منذ ماو تسي تونغ”. لكنه اضاف ان الرئيس الصيني “يواجه مشاكل عدة وخلافات عميقة بين مختلف الاطراف”.