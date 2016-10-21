المرجعية الشيعية تبارك انتصارات القوات العراقية في الموصل

بغداد- د ب أ – باركت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، الجمعة، الانتصارات التي حققتها القوات العراقية والبيشمركه ضد تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل.

ودعا معتمد المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة، امام آلاف من المصلين في صحن الامام الحسين في كربلاء، القوات العراقية الى إدامة زخم الانتصارات وحماية المدنيين من ويلات المعركة.

كما دعا القوات العراقية الى اليقظة والحذر والاستمرار في تحقيق الانتصارات.

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي و القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اعلن ليلة الاحد/الاثنين الماضي انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل من تنظيم الدولة.