ولي عهد أبوظبي يصل الرياض في زيارة مفاجئة

الرياض - الأناضول – وصل محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه كان في مقدمة مستقبلي بن زايد بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن الزيارة ومدتها.

ويرافق ولي عهد أبوظبي وفد رفيع المستوى، من بين أعضائه طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدولة سلطان الجابر.

وتشارك الإمارات في تحالف عربي تقوده السعودية، يشن منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من “عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وتشارك أبو ظبي في هذا التحالف بـ 30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية بعد السعودية التي تشارك بـ 100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المنخرطة في العمليات.