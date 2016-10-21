رئيس الوزراء التركي: أنشطة تركيا في سوريا تهدف لتدمير الإرهابيين

اسطنبول- رويترز- قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة إن أنشطة تركيا في سوريا تهدف إلى تدمير منظمات إرهابية وتأمين حدودها وإنها تناقش كل عملياتها مع شركائها في التحالف.

وبث تلفزيون (تي أر تي) الرسمي تصريحات يلدريم لمجموعة من الصحفيين على الهواء مباشرة.

وقصفت طائرات تركية هذا الأسبوع مجموعة من المقاتلين الأكراد المتحالفين مع فصيل تدعمه الولايات المتحدة في شمال سوريا الأمر الذي سلط الضوء على الأهداف المتعارضة لأنقرة وواشنطن الحليفتين في حلف شمال الأطلسي في الصراع المعقد.