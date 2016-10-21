اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية وفصائل عملية “درع الفرات”

القاهرة- د ب أ- ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض، الجمعة، أن اشتباكات عنيفة، مترافقة مع قصف تركي مكثف، تدور حاليا بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية، من جهة ومقاتلي الفصائل الإسلامية والمقاتلة ضمن عملية درع الفرات والمدعمة بالدبابات والطائرات التركية من جهة أخرى، في ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

وتابع المرصد السوري، ومقره في بريطانيا، أن الاشتباكات بدأت وسط تحليق للطائرات الحربية التركية في سماء المنطقة، مشيرا إلى وجود معلومات عن استهدافها لمناطق سيطرة القوات.

وتتركز الاشتباكات بين الجانبين، في محيط قرى حربل والحصية والشيخ عيسى بريف مارع، وتحاول الفصائل تحقيق تقدم على حساب قوات سورية الديمقراطية، كما تشهد محاور أخرى اشتباكات بين قوات سورية الديمقراطية وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وسط استهداف متبادل.

يذكر ان تركيا اطلقت في شهر اب/ اغسطس الماضي عملية درع الفرات لاستهداف داعش والقوات الكردية في سورية.