أربعة قتلى و15 مفقودا في هجوم لمسلحين على زورق مهاجرين قبالة ليبيا

روما- أ ف ب- هاجم مسلحون زورق مهاجرين ليل الخميس الجمعة قبالة سواحل ليبيا ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى على الاقل وفقدان 15 آخرين كما افادت “سي ووتش” المنظمة غير الحكومية الالمانية التي قامت بانقاذ هؤلاء المهاجرين.

وقال ناطق باسم المنظمة لوكالة فرانس برس ان خفر السواحل الايطالي الذي ينسق عمليات الاغاثة في المنطقة ارسل ليلا السفينة سي-ووتش2 لانقاذ زورق مطاطي مكتظ باكثر من حمولته كان على بعد 14 ميلا بحريا من السواحل الليبية أي في المياه الدولية.

وكان هناك ناقلة نفط في المنطقة ايضا وتمركزت لنقل الزورق فيما بدأت فرق سي-ووتش بتوزيع سترات الانقاذ على المهاجرين الذين قدر عددهم بحوالى 150 شخصا.

لكن رجالا مسلحين وصلوا على متن سفينة ويضعون شارة خفر السواحل الليبي، وقد بدا عليهم التوتر وهم لا يتكلمون سوى العربية وهاجموا زورق المهاجرين محاولين سرقة المحرك.

واضاف انهم قاموا بضرب المهاجرين بالعصي وصعد بعضهم الى الزورق ما تسبب بحركة ذعر حيث اصبحت غالبية المهاجرين في المياه.

وتمكنت فرق سي-ووتش من انقاذ 120 شخصا وانتشال اربع جثث. لكن رجال الانقاذ رأوا ايضا جثة تطفو على سطح المياه ولم يتمكنوا من رفعها، وقدروا بان ما بين 15 و 20 شخصا قد فقدوا.

وردا على اسئلة وكالة فرانس برس اكد خفر السواحل الايطالي ان سي-ووتش2 انقذت 120 شخصا قبل الفجر بدون التمكن من اعطاء تفاصيل حول الظروف.