ميركل تهدد بفرض عقوبات على روسيا بسبب قصف حلب

بروكسل- رويترز- طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة بوضع نهاية للهجمات التي تشنها قوات الحكومة السورية وروسيا على مدينة حلب وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضدهما إذا ما استمرت الحملة “الوحشية”.

وأضافت ميركل “نطالب بنهاية لهذه الهجمات. لم نقل إن بوسعنا فرض عقوبات على سوريا وحسب بل أيضا على كل المتحالفين مع سوريا. هذا ينطبق على روسيا”.

وأدان زعماء الاتحاد الأوروبي روسيا لقصفها مدنيين في مدينة حلب المحاصرة لكنهم يواجهون ممانعة من إيطاليا في فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الأعمال الوحشية.