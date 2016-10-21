حريقان في مركزين للاجئين خلال خمسة ايام في ستوكهولم

ستوكهولم- أ ف ب- اعلنت الشرطة السويدية ان مركزا للاجئين في ضاحية ستوكهولم احترق ليل الخميس الجمعة بعد خمسة ايام على حريق آخر في العاصمة السويدية، ما دفع السلطات الى فتح “تحقيقين جنائيين”.

وقد تم في الحادثين اخلاء المبنيين في الوقت المناسب ولم يسقط ضحايا.

واندلع الحريق الثاني بعيد الساعة الثانية في مدينة سيغتونا في الضاحية الشمالية لستوكهولم ودمر بالكامل المبنى الذي كان يقيم فيه تسعة اشخاص.

وقالت الشرطة في بيان ان “تحقيقا تمهيديا فتح في حريق متعمد”. ولم تشر الى وجود عناصر تعزز هذه الفرضية.

ووقع حريق آخر ليل السبت الاحد في التوقيت نفسه تقريبا في حي فاجيرسيو الشعبي في ستوكهولم، حيث يقيم نحو اربعين اجنبيا حصلوا على تصاريح الاقامة في السويد مؤخرا.

وهناك شكوك بان الحريق قد يكون متعمدا بما ان المركز استهدف بمحاولة احراق في الليلة السابقة بدون ان تتمكن السلطات من توقيف مرتكبه.

وشهدت السويد في 2015 عددا غير مسبوق من طلبات اللجوء ونحو عشرين حريقا في مراكز للاجئين معظمها متعمد. ولم تسمح التحقيقات معرفة مضرمي النار الا في حالات نادرة.