العاهل السعودي وولي عهد أبوظبي يبحثان المستجدات الراهنة في المنطقة

الأناضول- بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، جملة من الملفات بينها العلاقات بين البلدين والمستجدات الراهنة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان لولي عهد أبوظبي، في مزرعة العوجا بالرياض، بحضور الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إنه تم خلال اللقاء “بحث العلاقات الثنائية وجهود البلدين في تعزيز تعاونهما الاستراتيجي حول مجمل القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج ويصون الحقوق العربية”.

وأكد آل نهيان خلال اللقاء، على “قوة وصلابة ما وصل إليه تعاون وتضامن البلدين الراسخ في مختلف المجالات وخاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة ورؤيتهما المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومجابهة مخاطر الإرهاب والتطرف”.

ووصل ولي عهد أبو ظبي، إلى العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق الجمعة في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

وتشارك الإمارات في تحالف عربي تقوده السعودية، يشن منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من “عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وتشارك أبو ظبي في هذا التحالف بـ30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية بعد السعودية التي تشارك بـ100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المنخرطة في العمليات.