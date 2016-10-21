النجيفي: تدريب المتطوعين من قبل مدربين اتراك في معسكر بعشيقة تم بعلم الحكومة العراقية

بغداد- د ب أ- افاد بيان صادر عن ائتلاف متحدون للإصلاح، والذي يتزعمه أسامة النجيفي، الجمعة بأن تدريب الاتراك لمتطوعي الحشد الوطني في محافظة نينوى في معسكر بعشيقة تم بعلم من الحكومة العراقية.

وأوضح البيان “يعلم العراقيون الشرفاء أن مجرمي داعش عندما اكتسحوا مدنا ومساحات كبيرة من أرض الوطن، ارتفعت النخوة الوطنية، وفتحت معسكرات، وانتظم الرجال من قواتنا المسلحة والشرطة وقوى الشعب والعشائر والوطنيين جميعا في معسكرات ساهم في التدريب فيها مدربون من أكثر من خمس وعشرين دولة”.

وتابع البيان أن “معسكر بعشيقة الذي يضم مقاتلين من محافظة نينوى هو أحد هذه المعسكرات حيث قام مدربون اتراك بتدريب المنتمين إليها بعلم الحكومة وموافقتها واشرافها، ومنح المقاتلون في المعسكر رواتب رسمية، انقطعت في فترة لاحقة، ثم ألحق المعسكر بالقوات المسلحة، حيث يقاتل رجاله مع جيشنا الباسل في جبهة الموصل”.

وذكر البيان أن “هذا الأمر معزول ومنفصل عن وجود قوات عسكرية تركية على أرض العراق، وهو شأن لا علاقة لمعسكر الحشد الوطني، الذي أصبح حرس نينوى، به لأنه يتعلق بالحكومتين العراقية والتركية”.

واكد البيان “أن ما يتعرض له السيد أثيل النجيفي قائد حرس نينوى، وما يتعرض له الرجال الشجعان الذين يقاتلون الآن ضد عدو لئيم مجرم هو داعش، يؤكد بما لا يقبل الشك أن الاستهداف السياسي لا يقف عند حد، بل أن أصحابه يمكن أن يعرضوا الوطن والمواطنين لأفدح المخاطر دون أن يرتدعوا بقيم أو مبادئ أو شعور وطني”.

وكان القضاء العراقي قد اصدر الخميس امرا قضائيا باعتقال اثيل النجيفي الذي شغل منصب محافظ نينوى حتى عام 2014 بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.