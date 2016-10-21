سرقة شقة زوجة عادل إمام

القاهرة ـ تعرضت شقة زوجة الفنان عادل إمام بشارع الثورة بالدقي للسرقة, وتم إبلاغ النجدة التي بدورها أخطرت مديرية أمن الجيزة. تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بتعرض شقة بشارع الثورة بمنطقة الدقي، تمتلكها زوجة الزعيم الفنان عادل إمام، للسرقة.

وكشفت التحريات الأولية للمقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الدقي، أن الشقة متسأجرة من قبل مهندس يستخدمها في أعمال الحسابات, وجار البحث عن الجناة.