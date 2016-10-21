رانيا يوسف: لن أعمل مع زينة مهما كانت الإغراءات

القاهرة ـ كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن الفنانة التي ترفض العمل معها مهما كانت الإغراءات.

رانيا قالت، في تصريحات صحافية، إن هذه الفنانة هي زينة، مشيرة إلى أنها اتخذت هذ القرار بعد الخلاف الذي نشب بينهما أثناء اشتراكهما سويا في مسلسل “أرض النعام”.

وأضافت “لم أشعر بالراحة في التعامل معها وبعد هذا الخلاف قررت أن يكون مسلسل “أرض النعام” هو أول وآخر تعاون بيننا”.

يذكر أنه قد حدث خلاف حاد بين رانيا يوسف وزينة، بعد أن اشترطت الأخيرة وضع اسمها قبل رانيا على تتر مسلسل “أرض النعام”، وهو ما أغضب رانيا بشدة واعتبرته إجحافا لحقها.

ومسلسل “أرض النعام” من بطولة زينة، ورانيا يوسف، وأحمد زاهر، وسوسن بدر، ومحمد شاهين، ومروة عبد المنعم، ونهلة سلامة، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج غادة سليم.