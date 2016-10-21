ابن الفنان محمود ياسين يتهم الامريكان بسرقة احد افلام والده

القاهرة ـ أكد الفنان المصري عمرو محمود ياسين أن الفيلم الأجنبي «Chaos theory» قصته مسروقة من أحد أفلام والده الفنان محمود ياسين ووالدته الفنانة شهيرة.

عمرو كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيسبوك”: “الجلسة سريه انتاج 1986 … Chaos theory إنتاج 2008 الفيلم الامريكي ده واخد قصة الجلسة سرية و عمل فيلمه”.

الفنان المصري أضاف: “الأمريكان بيسرقوا مننا ؟ انا الحقيقة انا اول مره اعرف الموضوع دم امبارح لما حد بعتلي لينك قصة الفيلم و اتخضيت”.

والدته الفنانة شهيرة علقت على كلامه، قائلة: “شفت ياعمرو. أحنا جامدين أوي»، فيما قالت شقيقته الفنانة رانيا محمود ياسين، مازحة: “كيلا من نفسهم يا ما سرقنا منهم ههههههه”.

يذكر أن فيلم “الجلسة سرية” فيلم دراما عربي أنتج في مصر عام 1986، من تأليف نبيل عصمت وإخراج محمد عبد العزيز وبطولة محمود ياسين ويسرا وشهيرة، وتدور قصته حول رجل الأعمال عبد القادر وهو في طريقه إلى المنزل، حيث تستنجد به إحسان لينقلها إلى المستشفى حيث تضع مولودها، ليفاجأ بعدها بإحسان تسجل مولودها باسمه ويخفي الأمر عن زوجته وابنه، ليكتشف حينها أنه عقيم، وتتصاعد الأحداث.