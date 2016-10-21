مقتل 15 امرأة في قصف جوي خلال مجلس عزاء جنوب كركوك





كركوك ـ أ ف ب ـ قتلت 15 امرأة واصيبت 50 امرأة اخرى بجروح الجمعة في قصف جوي استهدف حسينية خلال مجلس عزاء لاحياء ذكرى شهر محرم في داقوق الى الجنوب من مدينة كركوك بحسب ما افادت مصادر محلية وطبية.

وقال امير هدى كرم قائممقام قضاء داقوق لفرانس برس “قتلت 15 امرأة واصيبت 50 امرأة اخرى جراء قصف جوي استهدف مجلس عزاء داخل حسينية في داقوق”.

واستهدف القصف الذي وقع حوالى الساعة الخامسة بعد ظهر الجمعة، حسينية الخاني في قضاء داقوق (50 كلم جنوب كركوك)، وفقا للمصدر.

من جهته، اكد عباس مصطفى داقوقي الطبيب في مستشفى داقوق حصيلة القتلى والجرحى وجميعهم من النساء.

ويستذكر الشيعة الاثني عشرية، خلال ايام شهر محرم عبر جلسات تجمع النساء واخرى للرجال ، ذكرى مقتل الائمام الحسين ، ثالث الائمة المعصومين لدى الشيعية الاثني عشرية.

بدوره ، اكد ابو مصطفى الامامي نائب قائد الحشد التركماني المسؤول عن داقوق، حصيلة الضحايا وتفاصيل الحادث.

ويحيي الشيعة واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية الامام الحسين مع عدد من افراد عائلته عام 680 ميلادية، في الحادث الاكثر مأساوية في تاريخهم.