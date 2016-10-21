 لاجئ سوري في ألمانيا حاول صنع قنبلة قبل أن ينتحر





برلين- رويترز- ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية اليوم الجمعة أن لاجئاً سورياً – انتحر في السجن بعد اعتقاله للاشتباه في تخطيطه لشنّ هجوم على مطار في برلين – أجرى تجارب بكيماويات في أغسطس آب في محاولة لصنع قنبلة.

وقالت المجلة إن جابر البكر، الذي اعتقل في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن عثرت الشرطة على 1.5 كيلوجرام من المتفجرات في شقته في مدينة كليمنتس شرق البلاد، تسبب في إلحاق أضرار تقدر قيمتها بنحو 6000 يورو في شقة كاملة التجهيزات.

وأضافت المجلة أن صوراً التقطها المالك للمطبخ الموجود في الشقة في مدينة لايبزيج القريبة أظهرت استخدام أحماض وبقعاً أخرى. ولم تحدد المجلة مصدراً لتقريرها.

ولم يتسن الوصول لمكتب الادعاء العام الذي يتولى قضية البكر للتعليق على التقرير.