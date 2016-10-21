أضرار بشرية ومادية كبيرة إثر خروج قطار عن سكّته في الكاميرون





ياوندي- أ ف ب- تسبّب خروج قطار للركاب متجه من ياوندي إلى دوالا في جنوب الكاميرون بأضرار بشرية ومادية كبيرة الجمعة، وفق وزير النقل، الذي لم يتمكن من إعطاء حصيلة دقيقة للضحايا.

وقال الوزير ادغار الان ميبي نغو إن القطار خرج عن السكّة قبل وصوله إلى ايساكا في وسط البلاد. “هناك أضرار كبيرة، بشرية ومادية، ولكني غير قادر على إعطاء أرقام الآن”.

وقال مصدر مقرب من السلطات إن مدينة ايساكا أعلنت عن سقوط ضحايا دون إعطاء أرقام.

وقال تلفزيون وإذاعة الكاميرون إن القطار كان مكتظاً بالركاب، وإن الحادث عطّل حركة القطارات. وتحركت طواقم الإنقاذ وقوات الأمن الى المنطقة.

قرّر عدد كبير من المسافرين استخدام القطار بعد انهيار جسر ليل الخميس إلى الجمعة تحت تأثير المطر، ما تسبب بشلل في الحركة على الطريق بين ياوندي ودوالا، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وتمرّ عبر هذا المحور الطرق المؤدية إلى التشاد وأفريقيا الوسطى. ويعتبر من أخطر الطرق في الكاميرون إذ يشهد حوادث متكررة.

بدأت الكاميرون في 2014 ببناء أول طريق سريع بين المدينتين على أن يفتتح في 2018، لكن الأشغال تسير ببطء.