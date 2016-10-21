القبض على قائد الشرطة الهارب بعد اختفاء أكثر من أربعين طالباً في المكسيك قبل عامين





مكسيكو سيتي- د ب ا- تحرّكت المياه الراكدة في قضية اختطاف واحتمال قتل 43 طالباً بالمكسيك، بعد أكثر من عامين على وقوعها: حيث ألقت السلطات المكسيكية اليوم الجمعة القبض على قائد الشرطة بمدينة إيجوالا، الهارب منذ ذلك الوقت.

وقالت لجنة الأمن القومي المكسيكية إن البحث المشترك لقوات الشرطة والجيش والاستخبارات أسفر عن وقوع فيليب فلوريس في قبضة هذه القوات صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) داخل مدينة إيجوالا.

يعتبر قائد الشرطة أحد أبرز المتهمين بارتكاب هذه الجريمة التي لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

كان الادعاء العام في المكسيك وضع مكافأة قدرها 5.2 مليون بيسوس مكسيكي (ما يعادل 133 ألف يورو) لمن يعثر على قائد الشرطة الهارب.

وتقول الحكومة المكسيكية إن أفراد شرطة فاسدين سلموا الطلاب في أواخر 2014 لعناصر من عصابة مخدرات أشعلوا فيهم النيران في مركز لتجميع القمامة في ولاية جوريرو بجنوب غرب المكسيك.