﻿جدل حول صور خامنئي في شوارع القاهرة

باريس ـ «القدس العربي» ـ من راشد عيسى: استيقظ المصريون أمس على لوحات إعلانية ضخمة تجثم فوق شوارعهم تحمل صوراً للمرشد الإيراني علي خامنئي، اللافت فيها أن الأخير يظهر وهو يلتقط لنفسه صورة «سيلفي»، فيما تظهر في خلفية الصورة أبراج «المملكة» و»الفيصلية» السعودية، إلى جانب معالم خليجية آخرى.

وبقدر ما استفزّت الصور الإعلانية المصريين، وعلّق بعضهم بالقول «الصورة بتتكلم فارسي»، في محاكاة ساخرة للأغنية المصرية الشهيرة «الأرض بتتكلم عربي»، أثارت استياء الخليجيين، السعوديين بخاصة، حيث ظهرت معالم مشهورة من بلدهم في خلفية خامنئي، كما لو أن الصورة أرادت أن توحي بأن البلاد باتت ملكاً للمرشد الإيراني.

وفي وقت اعتبر الإعلامي المصري مصطفى بكري أن الأمر «شائعات مغرضة»، تناقل ناشطون فيديوهات تصوّر الشوارع التي علقت فوقها تلك الصور. كما قال مواطنه وليد إسماعيل، أمين عام ائتلاف الصحب وآل البيت، وحسب ما تناقلت صحف ومواقع الكترونية، إنه «تقدّم ببلاغ رسمي لأجهزة الأمن المصرية يطالب فيه بإلزام فضائية عربية تعمل من مدينة الإنتاج الإعلامي بإزالة صورة مرشد إيران الموجودة على إعلاناتها».

هكذا سيظهر أن صور خامنئي ما هي إلا إعلان لفضائية عربية تبثّ من القاهرة، هي فضائية «الغد»، وهي معروفة في مصر باسم «قناة دحلان» في إشارة لمحمد دحلان القيادي الفلسطيني، وبأنها ممولة من دولة الإمارات. والإعلان، المرفق بعبارة تقول «الصورة بكل الأبعاد»، هو ترويج، على حدّ اعلان القناة، لبرامج تعرضها وتتناول دور إيران في المنطقة. يذكر أن مصادر في الفضائية صاحبة الإعلان أكدت أنه قد تمّت إزالة صور خامنئي، بأوامر من الأجهزة الأمنية بعد إثارة الضجة حولها، قبل مضي أربع وعشرين ساعة على عرضها، مع التأكيد على انحياز القناة للقضايا العربية، ووقوفها ضد التدخل في شؤون الخليج وباقي الدول العربية.

وعلى الرغم من إعلان القناة عن إزالة الصور، وبأنها لم تقصد الترويج لصورة خامنئي بل لمشاريع الهيمنة، لم يتوقف الجدل، والتعليقات الغاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي. فهناك من كتب يقول إن «قناة الغد مموّلة بمال عربي تضع صورة خامنئي على إعلانها في قلب القاهرة، والأدهى أن الخلفية برج الفيصلية». بالإضافة إلى تعليق يخاطب جمهور السيسي «إلى كل من دافع عن السيسي، في القاهرة خامنئي ومن خلفه برجا «الفيصلية» و»المملكة»، هل وصلت الرسالة!». إلى أصوات خليجية تقول «السيسي الذي دعمناه بمليارات الدولارات يرفع صور خامنئي في القاهرة. مصر السيسي إلى أين؟». وصولاً إلى تعليق «قناة الغد عاملة إعلانات على الطرق في القاهرة، ومفيش طبعاً غير صورة خامنئي كتعريف عن هوية القناة وهوية مصر المستقبلية».

وقد جاءت معظم التعليقات لتربط بين الإعلان وبين مشاريع إيران ومحاولات هيمنتها على عواصم عربية، حيث قال تعليق ساخر «يبدو أن المصريين إما معجبين بخامنئي شخصياً، أو معجبين بالتطور الذي قدموه للعراق وسوريا».

وكان للنخبة أيضاً مساهمتها في الجدل حول صور خامنئي، حيث تناقل ناشطون جدل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي مع أحد مستشاري مسؤول إماراتي حاول تبرير إعلان المحطة التلفزيونية بوصفها «لوحة إعلانية ترمز لجشع وطمع المرشد الإيراني بدول الخليج العربي أسيء فهمها»، حيث ردّ خاشقجي بـالقول «إنها على أقل احتمال قلة ذوق، كما لو ترفع لوحة إعلانية في تيمز سكوير لأسامة بن لادن مبتسماً، وخلفه برجا مركز التجارة يحترقان».

تماماً مثلما علّق آخرون «بكرا ممكن نشوف صورة موشيه ديان على برج القاهرة علشان أي محطة أو غيره بتعمل برنامج دعائي».