﻿إسرائيل تحرم الشيخ رائد صلاح من قراءة كتاب وصحيفة وتدخله السجن الانعزالي

الناصرة «القدس العربي»: بدعوى الحفاظ على الأمن تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض السجن الانعزالي على رئيس الحركة الإسلامية المحظورة، الشيخ رائد صلاح، مما دفع مؤسسة حقوقية لتقديم التماس لوقف ما وصفته التنكيل والانتقام منه.

ورفعت مؤسسة «ميزان» التماسًا للمحكمة المركزية في بئر السبع، تطالب فيه إدارة مصلحة السجون وسجن رامون ابطال قرارها التعسفي بعزل الشيخ رائد صلاح بشكل انفرادي للمرة الخامسة، وذلك بادّعاءات تشكيل خطرا على أمن الدّولة.

وجاء في الالتماس، أنّ إدارة السجن قررت ومنذ اليوم الأول لدخول الشيخ رائد صلاح إلى المعتقل بعزله بشكل انفرادي لمدة شهر، وبعد مرور شهر على سجنه كانت تمدد العزل كل مرة لفترة شهر دون أي تبرير لقرارها.

وفي الفترة الأخيرة بعثت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان رسائل عدة لإدارة السجن وإدارة مصلحة السجون تطالب فيها بتوضيح وتبرير قرارها بالعزل الانفرادي، إلا أنّ الأخيرة قررت عدم الرد على الرسائل مما استدعى تقديم الالتماس للمحكمة.

ويؤكد المحامي مصطفى سهيل أنّه ومن خلال الزيارات التي قام بها للشيخ رائد صلاح، تبيّن أنّه في كل مرة يتمّ تجديد القرار بالعزل الانفرادي يتم ابلاغ الشيخ بالقرار بشكل شفهي عن طريق أحد السجانين دون إعطائه أي ورقة تحمل في طياتها تفصيلا للقرار.

ويوضح المحامي لـ «القدس العربي» أن هذا التصرف غير قانوني وفيه مساس واضح بحقوق الشيخ داخل سجنه. وفي سياق آخر لا تزال سلطة السجون الاسرائيلية وإدارة سجن «رامون» تمارس حظرا تعسفيا على دخول الصحف العربية والكتب الدينية للشيخ رائد صلاح.

يذكر أن سلطة السجون كانت قد أعلمت الشيخ رائد أن بإمكانه طلب إدخال صحف عربية إلى السجن، في أعقاب توجه مؤسسة ميزان حول ذلك، لكنه في الفترة الأخيرة تبين أنّ إدارة السجن منعت عنه ادخال صحيفة «المدينة» وهي الوحيدة، التي يتابعها الشيخ للاطلاع على قضايا الداخل الفلسطيني والأخبار الاقليمية والدولية، كما ومنع عنه مؤخرا ادخال كتب ارسلت من قبل أقاربه.

وقد بعثت مؤخّرًا مؤسسة ميزان عبر محاميها برسالة عاجلة إلى إدارة السجن طالبت فيها بإدخال الكتب والصحف فورا إلى الشيخ، مشددة على حقه في الحصول على المعرفة وحرية التعبير والقراءة، وأن هذا المنع غير القانوني لا تبرير له سوى محاولات للتضييق عليه أكثر واكثر. كذلك تشير «إلى أنّ ظروف اعتقال رائد صلاح غير جيّدة وبعض السجانين يعاملونه معاملة غير انسانية، تمس بحقوقه الأساسية وكرامته، وهي حقوق صادرتها إدارة السجن بإجراءاتها هذه.

يذكر أنّ المحكمة المركزية في بئر السبع قد عينت جلسة لسماع الالتماس المقدّم ضدّ العزل الانفرادي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

يشار أن الشيخ رائد صلاح معتقل منذ الربيع الفائت ويمضي محكوميته بالسجن لمدة نحو العام لإدانته بالحض على العنف في خطبة أداها في القدس المحتلة. في سياق آخر أفرجت سلطات الاحتلال عن النائب السابق سعيد نفاع بعد نحو عام من السجن لإدانته بتنظيم زيارة لرجال دين دروز لسوريا قبل سنوات بشكل غير قانوني وللقائه بنائب الجبهة الشعبية القيادة العامة في دمشق وقتها.