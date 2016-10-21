﻿حماس: تصريحات ميلادينوف بشأن الأنفاق إنحياز للاحتلال

غزة – «القدس العربي» :رفضت حركة حماس تصريحات منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، التي اعتبر فيها حفر الأنفاق، وتهريب المواد العسكرية»أعمالا غير مسؤولة».

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح صحافي وهو يرد على المسؤول الدولي «تصريحات ميلادينوف تعتبر انحيازا لإسرائيل، وتتناقض مع القانون الدولي والشرائع الإنسانية التي كفلت للشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق المقاومة، والدفاع عن نفسها، وامتلاك القوة التي تمكنها من ذلك».

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة اعتداءاته المتكررة بحق الفلسطينيين.

ودعا قاسم الأمم المتحدة، والقوى الدولية المعنية بالهدوء بـ «العمل على رفع الحصار على غزة ولجم الاعتداءات الإسرائيلية».

وكان ميلادينوف قال في كلمة له عبر دائرة تليفزيونية من القدس، خلال جلسة مداولات مفتوحة في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، إن تشييد الأنفاق في غزة، وإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل وتهريب المواد العسكرية والسعي لخلق مواجهات تعد «أعمالا غير مسؤولة ومخاطرة بحياة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء».

وشدد على أن «تهديد المسلحين يجب ألا يكون ذريعة لقيام إسرائيل بإلحاق الضرر بشكل عشوائي بالمدنيين في غزة».

وكرر بذلك ميلادينوف كلامه للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث سبق كلمته في مداولات مجلس الأمن، أن أكد عليها خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، رفض خلاله أيضا استمرار الحصار على غزة، وأنذر من عواقبه الخطيرة.

وحذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الشرق خلال المؤتمر الصحافي، من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، بسبب انخفاض وتيرة إعادة إعمار المنازل التي دمرت خلال الحرب على القطاع، وقال إن درجات الحرارة في القطاع تشهد ارتفاعا، وذلك ضمن تحذيره من انهيار حالة الهدوء القائمة.