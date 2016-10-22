﻿قتْل اللغة صَبْرًا

اللغات الطبيعية تموت كما يموت البشر ولئن كان بعض المتشبّثين بحياة أخرى بعد الموت يأملون في أنّهم يُبعثون من جديد فليس للغات الميّتة من أمل في إعادة البعث إلاّ في استثناءات نادرة لن تتكرر إلا لمرّة عبر مئات السنين. تموت اللغات حين لا تجد من يتكلمها ومن يتواصل بها مع غيره في تفاصيل الحياة اليوميّة.

أن تموت اللغات فذلك حدث يوميّ والحزين فيه أنّه لن يبكيها أحد ولن يمشي في جنازتها أحد لأنّها تكون، وهي تحتضر، قد شَيَّعت إلى مثواه الأخير آخر متكلميها.

القول بأنّ لغة ما لا يمكن أن تموت قول فيه تفاؤل جميل، لكنّه خدّاع لأنّه لا توجد لغات كبرى تملك صكوك الأبديّة، وقديما ماتت لغات كانت في زمانها واسعة الانتشار كالأكدية والآرامية. تموت أعتى اللغات بآفات كثيرة: سياسيّة حين تضعف دولتها وثقافية حين تكسد سوقها ولكن – وهذا هو الذي يهمّنا هنا – حين ينتصب لها حرّاس يدّعون الذّود عنها.

اللغات مهما كانت صغيرة أو كبيرة عامّيّة أو فصيحة راقية أو سوقيّة لا تحتاج حرّاسا لسبب بسيط أنّ من يتكلم لسانا يحتكم بالضرورة إلى قواعد ذهنيّة ضمنيّة إنْ تكلّمها بالسليقة (اللغة الأمّ) وصريحة إنْ تكلّمها بمساعدة معلّم (اللغات الثانية أو الأجنبية)؛ فما يسمّى باللّحن، وهو البوّابة التي يدخل منها عادة حرّاس اللغة، لا يكون إلا في اللغات الثانية. فطبيعي أن يلحن متكلّموها ويصلحوا لحنهم بأنفسهم أو بمساعدة ولم نسمع عن لحن قتل لسانا أو حرّفه عن أصله مثلما قد يدّعي حرّاس اللغات.

حرّاس اللغة مختلفون باختلاف العصور والأمصار لكنّهم موجودون مِنْ غير أن ينصّبهم منصّب ومن غير أن تدعوهم اللغة إليها. هم يشبهون من يستولون في بعض أقطارنا اليوم على موقف عام للسيارات ليمتهنوا فيه الحراسة غصبا تراهم يحملون عصا غليظة يطلبون بها رزقا يعطى لهم خوفا من إلحاق الأذية بالسيارة ويعرف الناس أنّ تلك السيارة في حضورهم أقلّ أمانا.

في تاريخ اللغات الطبيعيّة ومنها العربيّة للنّحويّ دوران مختلفان أحدهما أن يقعّد اللغة ويعلّل أشكال استخدامها هذا دور نظريّ مهمّ يجعل اللغة قابلة للتعلّم باعتماد قواعد صريحة وواضحة وقابلة لأن تكون موضوع تنظير وتفكير لسانيّ قد يرقى إلى طور الكونيّة؛ لكنّ الدور الثاني الذي لا تحتاجه اللغة هو أن يصبح النحويّ موازنا بين اللغات مفضّلا إحداها على الأخرى وفي كثير من الأحيان ينقل قداسة النصوص التي كتبت بها إلى تلك اللغة. ومعلوم أنّ من بديهات التفكير اللّساني أنْ لا تفاضل بين اللغات لأنّ الألسن متساوية في وظيفتها الإبلاغية فلا توجد لغة مقدّسة وأخرى مدنّسة، أقصى ما يقال إنّ هناك لغات حيّة ورائجة وأخرى منحسرة أو في طور الزوال بهذا تتفاضل الألسن: أي بدرجة دورانها لا بقداسة ليست فيها.

وما فعله النّحاة العرب القدامى أو غيرهم بهذه الحراسة هو أنّهم قتلوا أشكالا من الإنجاز اللّهجي بعد أن حجبوها عن كتبهم حتى بمجرّد الذكر، فادّعوا أنّ تلك اللهجات هي لغات مُحرّفة؛ ولو صدّقنا بعض الأطاريح المعاصرة لقلنا إنّ تلك اللهجات كانت تعيش بالتوازي مع إنجاز فصيح مثلما تعيش لهجاتنا اليوم مع فُصْحَانا. فلو تعاملوا مع اللغات من غير حراسة تسدّ أمامها الأبواب لكان لدينا اليوم تصوّر واضح عن الكيفيّة التي كانت تعيش بها الفصحى بين عاميّاتها في القرون الماضية، غير أنّ صمتهم وحجبهم ذلك الإنجاز باسم حراسة اللغة الفصحى جعلت المسألة تظلّ عند الباحثين اليوم رهن التخمين والرجم بالغيب.

كان البلاغيّون أيضا حَرَسَةً للّغات حين أوهموا الناس بأنّ اللغة الراقية هي الفصيحة، وأنّ لغة العامة تلك التي نتكلم بها – نحن وهُمْ- في حياتنا اليومية هي لغة مبتذلة والحال أنّ في تلك اللغة ما في غيرها من المُحسِّنات والعُدول المحبّذ ومن الاستعارات غير أنّه يُتجاهل أو يقلل من شأنه. ولقد توهم حرّاس اللغة من البلاغيّين بأنّ هناك لغات أفصح من لغات وأنّ بعض اللغات لا تعدو في حقيقتها أن تكون زقزقة عصافير أو نقيق ضفادع ولقد ردّ القدامى أنفسهم على هذه الإدّعاءات فقال الجاحظ مثلا (في الحيوان 1/32):إنّ «الإنسان فصيح وإنْ عبّر عن نفسه بالفارسيّة أو بالهنديّة أو بالروميّة» أي أنّ كلّ إنسان إنّما هو فصيح بلسانه.هذا الضرب من الحراسة سدّ المنافذ أمام التعرّف على أساليب متنوعة من المؤكّد أنّها كانت حيّة في الكلام اليوميّ الحيّ.

كثير من الحرّاس اليوم هم من المدرّسين الذين يضطلعون بتعليم اليافعين والراشدين لغة الضاد أو لغة موليير أو شكسبير أو غيرها. المشكل العويص في السياسة التي تتبعها فئة منهم في تعليمها ويمكن القول في هذا الصّدد إنّ معضلتنا في الوطن العربي باتت في مناهج تعليم اللغات تعليما ييسّر أخذها ويلطّف التعامل معها. بعض معلّمي اللغة يتصرفون بشكل يعتقدون به أنّهم يحرسون اللغة ولكنهم في الحقيقة يقتلونها بجعلها لغة منبوذة كتابة ومطالعة. من الصّعب اليوم أن نسلّم بأنّ المدرّس عارف باللغة أكثر من غيره حتّى من طلبته أو المميزين من تلامذته فالعصر باتت فيه الوسائط الحيّة أبوابا مشرعة أمام تعلّم تلك اللغات. لم يعد المدرّس اليوم العالم الأوحد باللغات التي يدرّسها يمكن أن يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء يعرفها طالبه الذي يكون مطلعا عليها. وهذا يصدق على التحرير وإنشاء الكتابة بتلك اللغات. الإنشاء ضرب من الإبداع ليس متاحا للمعلّم ويمكن أن يفوق المتعلّم معلّمه في الإبداع غير أنّ صلف المعلّم الذي فينا وكوننا نعتقد أنّنا حَرَسَةُ اللغات لا يجعلنا نسلّم بذلك. حرّاس اللّغة ليسوا دائما مميّزين في الكتابة والإبداع هم في الغالب متشبّثون بالقواعد وبتعليم النّاس «قل أو لا تقل» وبتسقط اللحن على أفواه الواقعين فيه. هم مازالوا إلى اليوم يتسقطون الأخطاء ويشنعون على المخطئين وبدلا من أن يوجدوا الألفة الممكنة والبسيطة بين اللغة ومتعلّميها تراهم يعقّدون ويعسّرون فينفّرون من تعليم اللغة؛ وعندها يصبح النفور من تعلّم اللغة بوّابة من بوّابات قتلها البطيء.

صحيح ما قاله بعض معاصرينا من أنّ عدم تعليم لغة هو قتلها وقتل لغة هو جريمة. ونحن نقول إنّ سوء التدبير أثناء تعليم لغة هو تعذيب لها حتّى الموت؛ أو بتعبير القدامى هو قتلٌ لها صَبْرا.. وفي هذا أكثر من جريمة.

أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسيّة.