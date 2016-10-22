﻿محكمة مغربية تدين عسكريا فرنسيا سابقا و13 مغربيا بتهم الإرهاب

الرباط – «القدس العربي»: أدانت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الرباط متخصصة في ملفات مكافحة الإرهاب عسكرياً فرنسياً سابقاً و13 مغربياً بتهم تتعلق بنشاطات إرهابية. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اول امس الخميس، بالحبس أربع سنوات نافذة في حق (م، ب) وهو مواطن فرنسي توبع من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب وقضت بإبعاده خارج التراب المغربي بعد انتهاء العقوبة الحبسية، ومصادرة المحجوزات التي ضبطت معه لفائدة الدولة.

وتوبع المتهم (عسكري فرنسي سابق، اعتنق الإسلام)، كان قد ألقي عليه القبض بمطار فاس – سايس في اذار/ مارس 2016، بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية».

وأصدرت المحكمة أحكاماً، تراوحت بين 20 سنة وسنتين حبساً نافذاً، في حق 13 متهماً توبعوا من أجل أفعال إرهابية. وقضت المحكمة بـ20 سنة سجناً نافذاً في حق متهمين اثنين، وبـ12 سجناً نافذاً في حق متهم واحد، وبـ10 سنوات سجناً نافذاً في حق متهمين اثنين، و بـ8 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وأدانت ثلاثة متهمين آخرين بأربع سنوات حبساً نافذاً، فيما قضت بسنتين حبساً نافذاً في حق متهمين اثنين. وتوبع هؤلاء بتهم « تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، وحيازة اسلحة خلافا لأحكام القانون، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، وتدبير أموال بنية استخدامها في أفعال إرهابية وتحريض الغير وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب فعلاً إرهابياً».

وتمكنت الأجهزة الأمنية المغربية في نيسان/ أبريل 2015، من تفكيك هذه الخلية التي كان أفرادها ينشطون بمعظم مدن البلاد وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية في حينه أن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن من تفكيك خلية مكونة من 13 فرداً، موالية للتنظيم الإرهابي «داعش»، كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية داخل أرض الوطن» وأن «عملية إيقاف أفراد هذه الخلية اسفرت عن حجز اسلحة نارية ومجموعة من الأجهزة المعلوماتية ومبالغ مالية في حوزتهم».