﻿حكومة تصريف الأعمال المغربية تعقد اجتماعا بغياب 12 وزيرا أصبحوا نوابا

الرباط – «القدس العربي»: تعقد حكومة تصريف الأعمال المغربية يوم الاثنين المقبل اجتماعها الاسبوعي دون مشاركة 12 وزيراً الذين انتخبوا كنواب في الانتخابات التشريعية، تماشياً مع القانون، الذي يمنع مراكمة صفتين في مرحلة انتقالية.

ويعود غياب الوزراء الاثني عشر في المجلس الحكومي، إلى (قانون ملكي) وقعه الملك محمد السادس نشر امس الجمعة في الجريدة الرسمية، وينهي ولاية 12 وزيراً انتخبوا كنواب، تماشياً مع الدستور. ومن المنتظر أن ينشر عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المعين، مرسوماً للوزارء الباقين في مناصبهم من أجل استكمال مهامهم إلى حين تعيين الحكومة الجديدة. وثار جدل بالمغرب بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر الجاري حول وضعية الوزراء الذين انتخبوا في مجلس النواب وحالة التنافي، حيث قال خبراء قانونيون ان التنافي يكون مع الحكومة التي ستنصب وليس مع حكومة التناوب.

وقدم الوزراء الاثنا عشر استقالاتهم لعبد الإله بن كيران، ويتعلق الأمر بكل من ادريس الأزمي الوزير في الميزانية المنتخب في فاس، وعبد العزيز العماري وزير العلاقات مع البرلمان والمنتخب في الدار البيضاء، ومباركة بوعيدة الوزيرة بالخارجية والمنتخبة في كلميم، لحسن حداد وزير السياحة والمنتخب في خريبكة ومحمد مبديع وزير الادارة العمومية والمنتخب في الفقيه بن صالح، لحسن الداودي وزير التعليم العالي والمنتخب في بني ملال، لحسن السكوري وزير الشبيبة والرياضة والمنتخب في صفرو، محمد نجيب بوليف، الوزير في التجهيز والنقل والمنتخب في طنجة، وعبد القادر اعمارة وزير الطاقة المنتخب في سلا الجديدة، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والمنتخب في سيدي بنور، ومحمد عبو الوزير في التجارة الخارجية والمنتخب في تاونات، ثم عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز والمنتخب في القنيطرة.