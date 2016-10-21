﻿مسؤول أممي يزور الصحراء الغربية في محاولة لاحتواء التوتر بين المغرب والبوليساريو

الرباط – «القدس العربي» : بدأ مسؤول كبير في الأمم المتحدة جولة بشأن متابعة وضعية قوات الأمم المتحدة المنتشرة في الصحراء الغربية في أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤول أممي بهذا المستوى للصحراء الغربية منذ توتر العلاقات بين المغرب والامين العام للمنظمة الدولية في آذار/مارس الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك ان مسؤولاً أممياً رفيع المستوى بدأ أمس الجمعة زيارة لمناطق الصحراء الغربية الواقعة تحت السيادة المغربية ومخيمات تندوف بالجزائر حيث قيادة جبهة البوليساريو، في مسعى لاحتواء التوتر بينهما. وبدأ مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام في المنظمة الدولية، إيرفي لادسوس، الزيارة امس الجمعة، وتستمر حتى يوم الأربعاء 26 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري وقال دوغريك إن الزيارة «فرصة للتحدث مع أطراف النزاع وتشجيعهم على التمسك بشروط وروح اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع عام 1991)».

ولم يذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ان كان لادسوس سيلتقي مسؤولين مغاربة او مسؤولي جبهة البوليساريو الا انه قال إن لادسوس سيقوم، خلال زيارة مدينة العيون/ كبرى حواضر الصحراء الغربية، بتقييم الوضع على الأرض، والتقدم المحرز نحو عودة بعثة الأمم المتحدة بالصحراء (مينورسو) إلى أداء وظيفتها بشكل كامل.

وطردت السلطات المغربية في اذار/ مارس الماضي المكون المدني في بعثة المينورسيو (84 موظفا) رداً على تصريحات الأمين العام الأمم المتحدة، بان كي مون، وصف فيها بـ«الاحتلال» وجود المغرب في الصحراء الغربية التي استردها من إسبانيا 1976. ودعا مجلس الامن الدولي السلطات المغربية في قرار تمديد ولاية بعثة «مينورسو»، لمدة عام واحد تنتهي في 30 نيسان/ ابريل 2017 لاعادة المكون المدني المطرود وقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الرباط لقراره واتفق الطرفان في تموز/ يوليو الماضي على العودة التدريجية لهؤلاء وعاد 25 عنصراً. وأشار المتحدث باسم الأمين العام إلى أن لادسوس سيزور كذلك موقع «الكركرات» على الحدود الموريتانية المغربية، الذي شهد أخيراً توتراً بين المغرب وجبهة البوليساريو، لمعرفة الظروف الصعبة التي يواجهها المراقبون العسكريون للأمم المتحدة في الموقع.