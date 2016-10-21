﻿دراسة في إسرائيل: الإعلام العبري شريك في العنصرية الرسمية

الناصرة ـ «القدس العربي» : يؤكد بحث بعنوان «ثمن الإقصاء» أن الإعلام العبري في إسرائيل يعمل على إقصاء المواطنين العرب فيها بمنهجية ودوافع عنصرية رغم أنهم 17 في المئة من السكان وربما بسبب ذلك لاعتبارات الديموغرافيا وهوية الدولة.

يرصد ويحلل البحث الصادر عن منظمة «سيكوت» لتساوي الفرص بين العرب واليهود تعامل الاعلام الإسرائيلي مع فلسطينيي الداخل خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وهي الفترة التي عرفت بتسمية «انتفاضة السكاكين» وشهدت توترا سياسيا وأمنيا كبيرا تزامن مع تصعيد في العلاقات ما بين المواطنين اليهود والعرب. وفي المؤتمر الصحافي الذي تم فيه عرض نتائج البحث في مدينة الناصرة قالت المديرة العامة المشاركة لجمعية سيكوي، رونق ناطور إن مشروع «مؤشر التمثيل» يهدف إلى رفع تمثيل المواطنين العرب في الإعلام العبري.مؤكدة أن اقصاء المجتمع العربي من الإعلام العبري والمركزي منه تحديدا هو ليس أمرا شكليا فحسب إنما اقصاء منهجي للغة والثقافة وكذلك للرواية الفلسطينية.

ويتناول البحث المواد الإعلامية كافة في تلك الفترة . وقد بلغ عدد الفقرات الإعلامية التي تم نشرها وبثها خلال فترة أكتوبر 2015 وعالجت احتجاجات المواطنين العرب في تلك الفترة نحو 1100 فقرة ومادة إعلامية في وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة الإسرائيلية.

ومن أبرز ما يبينه البحث أن هنالك علاقة واضحة ما بين إقصاء المواطنين العرب عن الإعلام العبري المركزي وما بين المضامين العنصرية والسلبية، إذ يبين البحث أنه تم إقصاؤهم عن حوالى 69 في المئة من الفقرات الإعلامية التي تناولت قضاياهم في تلك الفترة. وهذا يعني أنه لم يكن في هذه الفقرات أي متحدث أو محاوَر عربي، كما أن 64 في المئة من الفقرات التي لم تضم مواطنين عربا اتسمت بالسلبية المطلقة مقابل 30 في المئة فقط من الفقرات التي ضمت مواطنين عربا. وبشكل عام فقد كانت 49 في المئة من تغطية المواطنين العرب (17 في المئة من السكان) سلبية بشكل مطلق بينما 24 في المئة فقط من التغطية كانت إيجابية وما تبقى فقد اتسم بالحيادية.

ويؤكد البحث أن الإعلام المركزي العبري لم يقم بدوره بطرح وجهات نظر المواطنين العرب بشكل مباشر. كما امتاز البحث كيفا، من خلال تحليله لمضامين كافة هذه الفقرات والمواد الإعلامية وأجاب على تساؤلات عدة، منها: كيف تعامل الإعلام العبري المركزي مع النواب العرب مقارنة برؤساء السلطات المحلية العربية؟ إذ يبين البحث بأن النواب العرب حظوا بالتغطية الأوسع بما يعادل 40 في المئة من التغطية التي شارك بها مجمل المحاورين العرب. لكن 65 في المئة من هذه التغطية كانت سلبية، وبالمقابل مثلا فقد حظي رؤساء السلطات المحلية العربية بتغطية إيجابية جدا لكن حصتهم كانت متواضعة، إذ أنهم شاركوا بـ 10في المئة من التغطية وكان نحو 62 في المئة منها إيجابيا.

كما تطرق البحث أيضا لتعامل الاعلام مع الاحتجاجات التي قام بها المواطنون العرب في تلك الفترة، على خلفية القلق من إحداث أي تغيير بمكانة المسجد الأقصى الحالية ورغم أن الاحتجاجات شهدت حالات متباينة، وكانت بغالبيتها مدنية وسلمية مشروعة بمبادرة من لجنة المتابعة العليا، إلا أن التغطية كانت بالمجمل سلبية. وبحسب البحث بلغت نسبة الفقرات الإعلامية السلبية 54 في المئة بينما لم تبلغ نسبة الفقرات الإيجابية سوى 10في المئة. كما أن 80 في المئة من تغطية الاحتجاجات والمظاهرات وتصويرها كنشاطات عنيفة، وفقط 20 في المئة من التغطية تطرقت إلى الإضراب العام، رغم نجاحه والتجاوب الجماهيري القطري الواسع معه، موضحا أن هذه التغطية أدت إلى بلورة صورة مغلوطة عن هذه الاحتجاجات وصورتها على أنها عنيفة ومعادية، وهو ما عزز الدعوات ما بين المواطنين اليهود لإبعاد المواطنين العرب عن أماكن العمل اليهودية ولمقاطعة أماكن العمل العربية. ويؤكد النائب د. أحمد الطيبي الذي شارك في المؤتمر الصحافي للكشف عن نتائج البحث، فأكد أن الإعلام الإسرائيلي هو سلاح ذو حدين، إذ أنه ضروري جدا ولا تنازل عنه لفلسطينيي الداخل كأقلية قومية معنية بمخاطبة الأغلبية اليهودية وبالتأثير عليها ككل إلا أنه قد يكون أداة لتسديد الأهداف الذاتية إن لم يتم استغلاله بالطريقة الأصح والأسلم. وأشار الطيبي إلى أن الإعلام الإسرائيلي العبري يرفض بشكل دائم أنسنة المواطن العربي ويتعامل معه من باب التشكيك والريبة حينا والاستعلاء العنصري أحيانا أخرى. وتوقف الطيبي عند ما بينه البحث من تغييب للمختصين العرب قائلا إن الاعلام يختار محاوَرين عربا متلعثمين وغير واثقين بأنفسهم ليسهل الانقضاض عليهم، ومن تجربته الشخصية توقف الطيبي عند إنجازات كبيرة كانت له على المستوى المدني والاجتماعي إلا أن وسائل الإعلام العبرية تجاهلتها تساوقا مع الترويج التحريضي على النواب العرب تحت عنوان «ما الذي يصنعه النواب العرب» لتصويرهم على أنهم لا يهتمون بهموم المواطنين وشؤونهم الحياتية والاجتماعية.

الإعلامي سامي عبد الحميد، مراسل القناة العاشرة، قال إن الصحافي العربي في وسائل الإعلام العبرية يكون أمام عقبات عدة، أولها قبوله للعمل، موضحا أن وصول الصحافي العربي إلى وسائل الإعلام العبري يعد مهمة صعبة جدا، وغالبية وسائل الإعلام تكتفي بمراسل عربي واحد فقط. كما تحدث عن التحديات باختيار المصطلحات واللغة وكذلك بترتيب سلم الأولويات والأجندة التي تخدم المجتمع العربي. وأشار إلى أن الإعلامي العربي يجد نفسه في جدل دائم مع مكان عمله، ورغم صعوبة هذه الظروف أكد عبد الحميد على ضرورة الإصرار بخرق وسائل الاعلام العبرية وبلوغ مواقع اتخاذ القرار فيها منوها إلى انعكاس الإعلام العبري ليس فقط على المواطنين اليهود إنما على العرب أيضا.

ودعا عبد الحميد إلى اتخاذ خطوات تخرج المواطنين العرب من دائرة ردة الفعل إلى الفعل كإعداد وتهيئة كوادر لتطرق أبواب الإعلام العبري في كل قضية وقضية. كما شدد على ضرورة عدم التسليم مع أي تعامل أو تصريح عنصري، مؤكدا على قدرة الجماهير العربية بالتأثير وخوض الحملات الناجعة، إن كان من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها.