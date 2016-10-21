﻿مصر تعيد اليوم إغلاق معبر رفح أمام سفر سكان غزة بعد ستة أيام من الفتح الاستثنائي المتقطع

غزة ـ «القدس العربي»: من المقرر أن تنتهي مساء اليوم السبت عملية الفتح الاستثنائية لمعبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، بعد عملية متقطعة بدأت الأسبوع الماضي ودامت لستة أيام.

وبهدف تنظيم عملية السفر لأصحاب الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات في الخارج، نشرت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية في غزة كشوفات تشمل أسماء المسافرين عبر معبر رفح.

ودعت الهيئة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشوفات لتوجه عند الساعة التاسعة صباحاً، إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح البري لتسليم الجوازات.

وكانت عملية الفتح الاستثنائي الحالية المتقطعة بدأت السبت الماضي، واستمرت حتى يوم الأحد، ومن ثم أغلق المعبر يومي الاثنين والثلاثاء، وأعيد فتحه من يوم الأربعاء حتى السبت.

وهذه هي أطول مدة فتح استثنائي تقوم بها مصر منذ أن لجأت لعملية إغلاق معبر رفح منذ أن تمت عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي قبل ثلاث سنوات.

وبالعادة تقوم السلطات المصرية بفتح المعبر لمدة ثلاثة أيام على أبعد تقدير، وتكون عملية الفتح عقب عملية إغلاق قد تستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مما يكدس أعداد السكان المحتاجين للسفر بشكل ملح.

وفي السياق ذكرت تقارير محلية أن السلطات المصرية منعت خلال عملية الفتح الحالية عشرات الفلسطينيين من المرور من طرفها من المعبر، وأرجعتهم من جديد إلى قطاع غزة.

ويدور الحديث أنه في الأيام الثلاثة الأولى للفتح المتقطع للمعبر، جرى إرجاع أكثر من 140 مسافرا، دون ذكر السبب، وجميعهم من أصحاب الحالات الإنسانية. وكانت هيئة المعابر في غزة ذكرت أن 678 مسافراً غادروا المعبر الخميس، في اليوم الرابع من الفتح الاستثنائي أمام حركة المسافرين بالاتجاهين لستة أيام على فترتين.

وأشارت الهيئة إلى مغادرة عدة سيارات إسعاف باتجاه الصالة المصرية، لافتةً إلى وصول 228 من المسافرين العالقين إلى الصالة الفلسطينية من المعبر، بينما أرجعت السلطات المصرية 46 مسافراً ومنعتهم من السفر.

ويعاني كثيرا سكان قطاع غزة جراء سياسة الإغلاق المتبعة على معبر رفح، وكثيرا ما طالبت الفصائل الفلسطينية وحركة حماس بفتح المعبر كونه المنفذ البري الوحيد لسكان غزة المحاصرين بشكل دائم ومستمر، في حين تقول السلطات المصرية إن الأوضاع الأمنية في منطقة سيناء تحول دون ذلك.

وبسبب أزمة إغلاق المعبر، يتكدس في غزة نحو 30 ألف مواطن بحاجة ماسة للسفر، ولا تكفي أيام الفتح الاستثنائي لخروجهم جميعا.

في سياق قريب سمحت السلطات الإسرائيلية بمغادرة 238 مواطناً من قطاع غزة من كبار السن، من خلال معبر بيت حانون «إيرز» لمدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ومن ثم العودة من جديد.

وتجري هذه العملية بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية، وتخصص لكبار السن من الرجال والنساء، ممن تفوق أعمارهم الـ 60 عاما.

وتدعي إسرائيل أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، غير أن ذلك لا يلبي بالمطلق حاجة السكان الذين يعانون من حصار مشدد منذ عشر سنوات، في ظل لجوء سلطات الاحتلال لسحب تصاريح مئات التجار، ومنع الكثير من المرضى من المغادرة بهدف تلقي العلاج اللازم في المشافي الخارجية.