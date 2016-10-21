﻿المحكمة العسكرية في غزة تقضي بإعدام أحد المدانين وحبس آخرين بتهمة «التخابر» مع الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي» : حكمت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، بالإعدام شنقاً حتى الموت على أحد المدانين بتهمة التخابر مع الاحتلال، كذلك قضت بأحكام سجن أخرى بحق مدانين آخرين تراوحت بين العشر سنوات والمؤبد.

وذكرت وزارة الداخلية أنه تم الحكم على المدان (ع.ا) من مواليد عام 1962، بتهمة التخابر مع الاحتلال، وأن المحكمة أكدت أن حكمها يأتي وفقاً لنص قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، وتهمة التدخل في القتل وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني. وذكرت المحكمة التي أصدرت الحكم أن المدان ارتبط مع الاحتلال منذ عام 1987، وخلال هذه الفترة زود الاحتلال بالعديد من المعلومات التي تتعلق بأسماء راشقي الحجارة، بالإضافة إلى أسماء ومساكن المنتمين للتنظيمات الفلسطينية.

وأوضحت المحكمة أن المدان تتبع ورصد بعض المطاردين، مما أدى إلى اعتقال البعض واستشهاد آخرين، وأنه استمر بهذا العمل حتى عام 1993، حيث انقطع عن العمل لفترة ثم تجدد العمل عام 1997حيث قدم معلومات عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة وقصف البعض منها، وذلك مقابل مبالغ مالية وبهدف الإضرار بـ «مصلحة الشعب وأمن المقاومة». كذلك حكمت المحكمة العسكرية العليا، على المدان (م. ح) بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة، بتهمة «التخابر مع العدو».

وأكدت أن الحكم جاء وفقاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. وأيدت المحكمة ذاتها حكما بالسجن سبع سنوات على المدان (ف. ع)، من سكان شمال القطاع، بتهمة التخابر مع الاحتلال، وقالت إن حكمها صدر بشكل نهائي وغير قابل للاستئناف. كذلك قضت المحكمة في وقت لاحق بالسجن عشرين عاماً مع الأشغال الشاقة، والفصل من الخدمة العسكرية على المدان (ر. ا) 40 عاماً بتهمة التخابر مع الاحتلال. وأوضحت المحكمة أن قرار الحكم يأتي وفقاً لنص المادة 144 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979. وبينت المحكمة أن المدان ارتبط مع المخابرات الإسرائيلية عام 2003 حيث قدم خلال هذه الفترة العديد من المعلومات للعدو والتي تتعلق بالمقاومة ورجالها وأماكن سكناهم وأرقام جولاتهم والسيارات التي يستقلونها، وكذلك زودهم بمعلومات عن بعض النقاط والمواقع العسكرية وعن العديد من المكاتب والمحلات والمخارط التي تم قصفها. وقالت إن المدان حصل مقابل ذلك على العديد من المبالغ المالية، سواء عن طريق «نقاط ميتة» أو عن طريق المقابلات، قاصداً من كل ذلك الإضرار بالشعب الفلسطيني ومقاومته.