﻿سعداني وجها لوجه مع خصومه وحرب الإشاعات تشتعل

الجزائر»القدس العربي»: يفتتح اليوم السبت عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) في الجزائر الدورة العادية للجنة المركزية للحزب، وسط تجاذبات وهزات ارتدادية خلفتها آخر خرجة لزعيم الاغلبية، بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهها في كل الاتجاهات، والتي استهدفت شخصيات سامية.

يشرف سعداني على افتتاح الدورة العادية للجنة المركزية، التي ليست عادية في نظر الكثير من المتتبعين للشأن السياسي، فالجميع في انتظار ما سيقوله سعداني رداً على من انتقدوه وهاجموه على خلفية تصريحاته الأخيرة، والتي اتهم فيها بالعمالة للخارج كل من الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق القائد السابق لجهاز الاستخبارات، وعبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق، والذي سبق له أيضاً تولي الأمانة العامة للحزب، لذا فإن ما سيقوله سعداني اليوم سيكون مؤشراً لفهم ما جرى وما سيجري، خاصة وأن هناك شبه قناعة لدى الكثير من المراقبين أن كلام سعداني واتهاماته للجنرال توفيق وبلخادم باتهامات خطيرة لا ينم عن مبادرة شخصية أو زلة لسان أو تحامل في لحظة غضب، فهل سيتراجع سعداني عن كلامه ويهدئ اللعب، ويهذب من لهجته، أم أنه سيصر على التصعيد وسيتحدى الجميع؟

الأكيد أن هذه الدورة ستنعقد في ظروف مشدودة، خاصة أن اتهامات سعداني لم ترق حتى للكثير من أتباعه، وإن لم يجاهروا بذلك، فهم يدركون أن وجود سعداني على رأس الحزب له علاقة برغبة فوقية، وأنه ما أن ترفع عنه يد الحماية فسيكون بعد ذلك من السهل بالنسبة لهؤلاء نفض يدهم منه، ولكن ما داموا يشعرون بأنه مازال يتمتع بالحماية، فإنهم سيمارسون «التقية» السياسية إلى حين.

ويعتقد خصوم سعداني الذين ينازعونه القيادة منذ أكثر من أربع ســــــنوات، أن الفرصة مناسبة للتخلص منه، إذ يقول القيادي والوزير السابق عبد الرحمن بلعياط إن الملف الذي قدمه إلى القضاء الإداري قوي ومتماسك، وإن نهاية سعداني ستكون قريبة، لأنه إذا نطق مجلس الدولة بعدم شرعية دورة اللجنة المركزية التي جاءت بسعداني، فذلك يعني أن كل ما ترتب عنها بعد ذلك، بما في ذلك ما يسمى بالمؤتمر العاشر.

وأضاف في اتصال مع «القدس العربي» أنه ما زال لا يعترف بسعداني كأمين عام للحزب، مشدداً على أن الأخيرى قام بعملية سطو على الحزب في الدورة التي انعقدت في 29 آب/أغسطس 2013، والتي كانت غير قانونية، بدليل أن مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية، قام بإلغاء الترخيص بعقد هذه الدورة، ولكنه عقد الدورة رغم ذلك، ورغم عدم توفر النصاب القانوني.

وأشار بلعياط إلى أن التصريحات الأخيرة لسعداني لا تلزمه إلا هو، ولا علاقة للحزب بها، موضحاً أن الكلام الذي تلفظ به خطير جداً، ويمس مؤسسات الدولة، لأن الذين اتهمهم بأشياء خطيـــــرة هم مسؤولون سابقون في الدولة، سواء تعلق الأمر بالفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق أو بعبد العزيز بلخادم، وأن هذه الاتهـــــامات لا يمكن أن تذهب سدى، لأن كلاً من بلخادم وتوفيق شغلا مناصب عليا قبل وأثناء فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأنه يستبعد أن تبقى مؤسسات الدولة في موقف المتفرج.

وتأتي دورة اللجنة المركزية للحزب في جو مشحون بالإشاعات والأنباء المتضاربة، فقد أشيع في وقت سابق أن هذه الدورة ستؤجل، وأن السلطات لم تمنح الرخصة لعقدها، بالإضافة إلى كلام تم تداوله عن تحركات يقوم بها عبد العزيز بلخادم للإطاحة بسعداني، وآخر عن اعتزام الفريق محمد مدين برفع دعوى قضائية ضد سعداني، دون أن يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من هذه الأنباء.