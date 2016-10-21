﻿محامو تونس يعلنون «يوم غضب» ضد مشروع قانون المالية

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: شهدت المحاكم التونسية، أمس الجمعة، شللاً تاماً إثر إضراب عام نفذه المحامون في أنحاء البلاد، احتجاجا على مشروع قانون المالية الذي يضمن فرض ضرائب جديدة على المحامين، فيما اعتبرت محامية عائلات ضحايا الثورة أن المشروع الحالي هو محاولة لـ»تفقير» التونسيين وتعطيل القضايا المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان.

وأعلن عميد المحامين عامر المحرزي عن «يوم غضب» احتجاجاً على قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة ويفترض أن يناقشه البرلمان اليوم السبت. وقالت محامية عائلات شهداء الثورة ليلى الحداد (المشاركة في الإضراب) إن نسبة نجاح الإضراب تبلغ مئة ٪، مشيرة إلى أن «جميع المحامين أغلقوا مكاتبهم اليوم وتم إيقاف جميع جلسات المحاكم، والآن ثمة حضور مكثف لجميع المحامـــين في محكمة تونس العاصمة، والتي تضم خمسة آلاف محام».

وأضافت في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «هذه رسالة أولية بالنسبة للحكومة والبرلمان تؤكد بأن المحامين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمحوا بتمرير قانون بهذا الشكل، وخاصة أنه قانون مجحف بالنسبة للمحامين ومحاولة لتفقير المحامين الشباب، وتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي في إطار سياسة العقوبات المجحفة على المواطن التونسي وضرب الطبقة الوسطى التي تعتبر ركيزة أساسية للمجتمع التونسي».

وتابعت الحداد «في حال تم تمرير هذا القانون فإننا سنواصل كافة أشكال النضال، وقد يكون هناك إضراب مفتوح وهذا سيؤدي إلى شلل تام بالنسبة للمرفق القضائي وسيؤدي، بدوره، إلى هضم حقوق المواطنين وكذلك عجز المرفق القضائي عن القيام بمهامه وهذا خطير جداً بالنسبة للسلطة القضائية»، كما أشارت أيضاً إلى أن هيئة المحامين ستسعى في خطوة تصعيدية لاحقة إلى الطعن في دستورية قانون المالية في حال تمت المصادقة عليه في صيغته الحالية. وينص مشروع القانون الجديد على فرض ضرائب تتراوح قيمتها بين ثمانية و25 دولاراً عن كل قضية جديدة يُكلف بها المحامي.

وعلقت على الأمر بقولها «تغيير نظام الضرائب بالطريقة المقترحة من قبل الحكومة سيؤدي إلى المس بشريحة كبيرة وخاصة المحامين الشبان، حيث ستم إثقال كاهلهم وعجزهم على مواصلة العمل بشكل طبيعي». وأضافت «وهذا الأمر سينعكس سلباً على القضايا التي يقوم بها المحامي المدافع عن الحريات العامة المتعلقة بقضايا انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، والتي نقوم بها بشكل تطوعي ومجاني، وبهذا القانون لا يمكن القيام بهذا بهذا النوع من القضايا والمرتبطة أساساً بالعمل الحقيقي للمحامي». ويثير مشروع قانون المالية الجديد الذي صادقت عليه الحكومة التونسية قبل أيام جدلاً كبيراً في البلاد، حيث نظم عدد من الأحزاب والمنظمات المدنية وقفات احتجاجية ضده، فيما رجح عدد من النواب تعديل المشروع الحالي، مستبعدين المصادقة عليه في صيغته الحالية.