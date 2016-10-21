﻿لأول مرة: قوات أمريكية خاصة تشارك في المعارك بشكل مباشر

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف مصدر عسكري عراقي رفيع عن مشاركة قوات خاصة أمريكية بالعمليات القتالية بشكل مباشر لأول مرة، يوم الخميس الماضي، في معارك مع تنظيم الدولة في محاور القتال قرب بعشيقة وبرطلة شرق وشمال شرقي الموصل، مؤكدا على مقتل أحد الجنود الأمريكيين دون مزيد من التفاصيل.

وقال المصدر في اتصال خاص بـ «القدس العربي»، ان الجنود والضباط الأمريكيين ظلوا طوال أيام المعارك «يشرفون على العمليات القتالية من مواقع خلفية بعيدة عن النيران المباشرة من مواقع مشتركة مع القوات العراقية في مفرق برطلة شرق الموصل»، حسب قوله.

وذكر ان اشتباكات عنيفة شهدتها اطراف مدينة بين مقاتلي التنظيم وقوة جهاز مكافحة الإرهاب دون تحقيق تقدم ميداني يذكر، ما «دفع بالقوات الأمريكية للاشتراك بالمعارك بشكل مباشر باسناد من طائرات الاباتشي الأمريكية في محور برطلة بعد تراجع القوات المهاجمة وتمكن التنظيم من استعادة قريتي باشتيه ومنارة في محيط المنطقة».

يذكر ان وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة تحدثت أمس الأول الخميس عن تفجير ست عجلات مفخخة على قوات البيشمركه والحشد الشعبي في محيط ناحية برطلة وداخلها، واعترف الوكالة ان القوات العراقية تمكنت من دخول بعض أحياء مركز الناحية، وان اشتباكات ومواجهات عنيفة يشهدها مركز الناحية التي أعلنت القوات العراقية في وقت مبكر من مساء امس الأول الخميس تحرير الناحية بشكل كامل من تنظيم الدولة.

وكانت وسائل إعلام اشارت إلى ان «قوات خاصة أمريكية مدعومة بطائرات الاباتشي قد تدخلت إلى جانب قوات البيشمركه الكردية»، وهو ما أكده المصدر الذي اضاف، ان «الأمريكيين اشتبكوا وجها لوجه مع مقاتلي تنظيم داعش بعد موجة الهجوم الأول لقوات البيشمركه وحرس نينوى الذي يقوده اثيل النجيفي وتكبدهم خسائر كبيرة لا تتناسب مع التقدم الذي تحقق في ساحة المعركة»، على حد قول المصدر.

وأكد على ان «جنديا أمريكيا قتل بانفجار عبوة ناسفة في محيط بعشيقة كما أصيب جنود أخرون بعد تدخلهم لإنقاذ الجرحى ووقوعهم في كمين اعده التنظيم، لكن التدخل الفوري لطائرات الاباتشي الأمريكية استطاع انقاذ قوات البيشمركه والجنود الأمريكيين من الكمين، وانسحابهم تحت هذا الغطاء الجوي إلى مواقع خلفية».

وأوضح المصدر، ان «تنظيم الدولة استعاد اثر ذلك قريتي خربة تيس وتل حلان شمال شرقي بعشيقة بعد تمهيد ناري بالصواريخ وقذائف الهاون».

وكانت وسائل إعلام تابعة لتنظيم الدولة قد نشرت انباء تفيد بتنفيذ مقاتلي التنظيم عمليات تفجير سيارات مفخخة على قوات البيشمركه، قال المصدر، «ان خسائر واضحة من الصعب تقديرها نجمت عن تفجير العجلات المفخخة على قوات البيشمركه الكردية والحشد الشعبي في محور قتال بعشيقة».

واضاف، انها المرة الأولى التي «تقاتل فيها قوات البيشمركه الكردية على الأرض في ساحة قتال واحدة إلى جانب قوات أمريكية خاصة ومقاتلين من فصائل الحشد الشعبي، في حين ظل مقاتلي حرس نينوى يرابطون في مناطق أخرى ضمن نفس المحور على مسافة عدة كيلومترات إلى الغرب من معسكر بعشيقة».