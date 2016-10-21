﻿صحف عراقية: ما ضمان عدم ظهور «داعش» جديد… ووهم القضاء على التنظيم الإرهابي… والموصل وقتلة الحسين

بغداد ـ «القدس العربي»: ركزت الصحف العراقية هذه الايام على تداعيات معركة تحرير الموصل التي تخوضها القوات العراقية لطرد تنظيم»الدولة» منها، مع تناول آثارها ونتائجها التي قد تكون خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

الاقتتال على جثة الموصل

وكتب شامل عبد القادر مقالا افتتاحيا في صحيفة المشرق المستقلة، ذكر فيه، ان «الدول العربية خاضت ثلاث حروب كبيرة وواسعة ضد إسرائيل لم تصل فيها التصريحات المدوية والزعيق الإعلامي والتهديدات ضد اليهود إلى ما وصلت إليه تصريحات القادة العراقيين بعضهم ضد الآخر من التلويح والتصريح بالإبادة والقتل على الهوية والقومية والعروبة والطائفة»!

نينوى، المحافظة الكبرى، مهددة بالتقسيم إلى محافظات أخرى بينها سهل نينوى وتلعفر وسنجار وعقرة ولن يتوقف سكين التقسيم في الخاصرة فحسب بل سيمضي ليحز رقاب أبرياء بسبب أجواء الكراهية والضغائن والأحقاد التي زرعها السياسيون بين أتباعهم وأنصارهم ومريديهم!

المطلوب من أمريكا، وهي الدولة الكبرى الراعية لـ«تحرير» الموصل من براثن تنظيم الدولة المجرم، أن تضع خطوطاً حمراً لكل الفرقاء المرشحين للاقتتال على جثة الموصل!

ينبغي أن يستفيد الجميع من الأخطاء التي ارتكبت وترافقت مع «تحرير» مدن عراقية سابقة، لا أن يصر البعض على ارتكاب المجازر الوحشية تحت أية لافتة إقليمية وطائفية ودينية وشوفينية.

هل تُحرر الموصل بذبح أهلها لأنهم عرب؟! من غير المسموح إطلاقاً لأي قائد عراقي في الجيش والقوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي إثارة النعرات الطائفية والعرقية البغيضة ونحن على عتبة تحرير نينوى كاملةً من التنظيم المجرم!

لقد ارتكب صدام خطأً استراتيجياً وأخلاقياً كبيراً وفظيعاً عندما سمح بنهب الكويت بعد احتلالها، واليوم يتكرر سيناريو آخر قبيح وإجرامي بشع يتمثل بتطبيق سياسة الأرض المحروقة ونهب المدن التي يجبرالتنظيم على التخلي عنها !

احفظوا للمدن العراقية شرفها ولا تكونوا أول الزناة».

وكتب عادل عبد المهدي، المقال الافتتاحي في صحيفة العدالة المقربة من المجلس الاعلى الإسلامي، جاء فيه،»تتقدم القوات لحد الآن بسرعة وبدون مقاومة كبيرة.. ورغم ان الحملة لم تبدأ إلا قبل ايام ويصعب اعطاء تقديرات موضوعية حولها، لكننا نستطيع القول باطمئنان ان هذا يعني امرين.. ان التنظيم غير مستعدة لخوض معركة مكلفة تعرف انها ستخسر فيها وتضحي بسلاحها ورجالها، او ان التنظيم يستدرج القوات إلى مواقعه الصلبة والمعدة اعداداً جيداً ليوقع به الخسائر الكفيلة بكسر زخم الهجوم. ونحن نميل للاحتمال الاول دون ان نستبعد تماماً الاحتمال الثاني. ولعل ما قيل عن دعوة المقاتلين للانسحاب هي معلومات صحيحة، خصوصاً وان التنظيم يعلم بان السكان معادين له، وما لم يستعجل التنظيم المغادرة، فقد يأتي وقت تفقد فيه اية قدرة على المبادرة والتحرك.

وفي وقت ما قد يبدأ الاهالي، بعد اطمئنانهم وزوال الخوف عن قلوبهم، بالقيام هم بالانتفاض ودعوة القوات للدخول.

رغم ذلك لا نستبعد تماماً الاحتمال الثاني، فالاحتياط ضروري لئلا يأخذنا التفاؤل اكثر مما يجب. فـالتنظيم غالباً ما استثمرت تناقضات القوى الداخلية والخارجية، وان هناك قوى تتعاطف معها ليس بالضرورة حباً بها، بل كرهاً باعدائها.

على كل حال، نميل للاعتقاد ان معركة الموصل قد تحسم سريعاً، ذلك ان لم تظهر عوامل جديدة من شأنها تغيير تقدير الموقف. لكن الاهم من ذلك هو انه حتى مع حسم المعركة عسكرياً، فان جهداً سياسياً وتحالفياً داخلياً واقليمياً ودولياً كبيراً يجب ان يبذل لكسب مجمل الحرب. فـالتنظيم خسر الكثير من مواقعه، كما ان تراجعه اليوم يختلف عن تراجع «القاعدة» في النصف الاخير من العقد الماضي، والذي ساهمت “الصحوات” يومها بتحقيقه.

فالسرطان يومها لم يستأصل تماماً.. وبقي معششاً مستغلاً ضعفنا وانقساماتنا ليعود مجدداً بصيغ واسماء جديدة. لكن اسلوب الاستمرار بقتل المواطنين عبر المفخخات، واستغلال التناقضات الداخلية والخارجية قد يعيد المشهد. لذلك فحسم الحرب ضد التنظيم سيعتمد على السياسات التي سنتبعها بعد معركة الموصل. وتجارب التاريخ كلها تشير ان اخطر لحظات الحرب هي عند الانتصار».

عار المتسلطين على الشعب

وكتب كفاح محمود كريم، مقالا في صحيفة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اشار فيه إلى أنه «قبل أشهر ضجت إحدى قاعات كردستان التي ضمت مختلف الناشطين والحكوميين والبرلمانيين من كل المكونات العراقية الدينية والمذهبية والقومية، بصرخة مدوية أطلقها المطران السرياني داود شرف.

هذه الصرخة التي عبرت عن مآس لم تقع اليوم باحتلال التنظيم الإرهابي للموصل وسنجار وسهل نينوى واستباحته لكل شيء، بل لمئات السنين من مخازي التعامل مع المكونات المختلفة قوميا ودينيا ومذهبيا، في بلاد لم تحترم قيمة الإنسان لكونه إنسانا إلا حينما يكون عبدا لأولئك الطغاة، وليس للمقابل خيار إلا الموت أو التهجير.

إنها فعلا كما قال المطران داوود شرف وكررها ( عيب عيب عليكم جميعا ) وما بعدها من عيب أو خزي أو عار، أن يتبوأ كراسي التشريع والتنفيذ في واحدة من اعرق بلدان العالم، أبناء الشوارع من النكرات واللصوص وتجار الحروب، ومجاميع من عصابات وميليشيات الفساد والإفساد ممن رأيناهم في دفوعات وزير الحرب العراقي الذي كشف مستوياتهم المتدنية وكيفية نهبهم وسرقتهم المال العام من دون أي ضمير أو عُرف أخلاقي، مستغلين مواقعهم لامتصاص الأهالي وإذلالهم.

عيب وعار على مواطني الدول التي أسقطت أمريكا وحلفاؤها أنظمتهم الدكتاتورية، أن يعودوا ثانية تحت أي مسمى أو تأثير لينتخبوا جوقات من الحرامية والمنحرفين الذين يعرفهم الأهالي ممن دمروا حضارات الشعوب ومنعوا شعوبهم من التطور بفسادهم وعنصريتهم وتشددهم الديني والمذهبي المقيت.

تاريخ من العارات والمخازي والأكثر عارا ألا يدرك بعضهم ويعترف بهذه الحقائق ويحترم خيارات الشعوب وحقها في تقرير مصيرها بعد فشل كل أشكال الحكم والحروب بما فيها الإبادة.

غدا سيتم تحرير الموصل من هيكل التنظيم العسكري، فهل سيطمئن أولئك الذين بقوا من حملات الإبادة على مستقبلهم ثانية، ومن يضمن لهم عدم ظهور تنظيم جديد بمسمى آخر ومنهج ربما أكثر توحشا من تنظيم الدولة أو نظام البعث أو نظام الميليشيات!؟

من هم قتلة الحسين ؟

وكتب عمر المنصوري مقالا في موقع وكالة روداوو الكردية، جاء فيه ،»تتسارع عقارب الساعة نحو معركة الموصل الحاسمة والتي يترقب الجميع ملامح نهاية تنظيم الدولة وظهور مرحلة جديدة يتخوف منها العرب السنة و «حلفاؤهم» بينما تأمل حكومة العبادي وانصارها من «الحشد الشعبي» أن تكون الضربة القاصمة لــ «قتلة الحسين».

لم يتأنَ زعيم عصائب أهل الحق ( قيس الخزعلي ) ليكشف عن السعي الحثيث لجبهة بغداد بأن الموصل ستكون على غرار المدن العراقية الاخرى « اطلال واشباه مدن «، فيما يحاول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طمأنة أهالي الموصل ( في الداخل والخارج) بأن القوات العراقية التي ستشارك بمعركة الموصل ستكون «قوات محررة».

من يتأمل المشهد العراقي يجد بأن «العرب السنة» أصبحوا اشباح همهم الوحيد حزم حقائبهم والانتقال من مدينة إلى أخرى وكأنهم «غرباء في وطنهم». بينما يتوارى عن الانظار ممثلوهم في الحكومة العراقية والبرلمان وهم بمنأى عن الهم والحيرة لسكان وجدوا منازلهم ومدنهم في ليلة وضحاها مجرد انقاض.

لم تعد ثمة مخاوف تقلق العرب السنة من مستقبل تحفه المخاطر، مع غيابهم عن التمثيل الحقيقي في دولة لا تمثلهم ولا تكترث لاحوالهم البائسة، لكن وصل الحال إلى الساسة السنة ونواب هذه المناطق أن لا يجرؤ معظمهم على المطالبة بحقوق ممثليهم، لأنهم يخشون من اتهامهم بالإرهاب، بينما يحوم «مستقبلا مظلما» لهذه المناطق بسبب سياسة الإفقار المنظمة التي مورست بحقهم بعد أن تم تدمير منازلهم وغالبية البنى التحتية».

ونشرت صحيفة العالم المستقلة، مقالا لحازم الامين، اشار فيه «يبدو أن «العالم» على وشك السقوط في وهم جديد اسمه «القضاء على التنظيم». التحضيرات الجارية للهجوم عليه في الموصل تدفع إلى الذهول جراء ميل العالم كله إلى الاعتقاد بأن نصراً عسكرياً على هذا التنظيم المسخ سيحقق شيئاً!

ثمة إجماعات على أسباب صعود «التنظيم»، ويبدو أن الجميع اليوم يهرب منها، خصوصاً أن أياً من هذه الأسباب لم يُعالَج. واليوم يُعد العالم كله العدة لاستئناف الحماقة. وها هم مقاتلو التنظيم نائمون في جحورهم في صحراء الأنبار منتظرين انبثاقاً جديداً لمعادلة دموية تعيدهم إلى صلب المشهد.

العراق يُكرر هذه المعادلة منذ سقوط نظامه البعثي، والدرس لم يتعلمه أحد.

العالم ذاهب إلى الموصل حاملاً معه اضطراباً سنياً شيعياً يشطر الشرق كله. وستقاتل هناك وحدات تحمل هموماً شديدة التعارض. وهي ستدخل المدينة محملة بفتيل انفجار كبير.

العالم لم يسأل نفسه إلى أين غادر مقاتلو التنظيم الذين انهزموا في الفلوجة والرمادي وتكريت! فقط هو ذاهب لقتال «التنظيم» في الموصل، والأخير نائم في الصحراء، والأرض في عرفه ليست هي المعركة. التنظيم هيأ نفسه وجمهوره لحقيقة أن الهزيمة ليست في خسارة الأرض.

الحقيقة أن السياق السياسي والأمني الذي صعد «التنظيم» في ظله ما زال مستمراً، لا بل أن تزخيماً له يجري على كل المستويات، خرج بنتيجة مفادها أن النصر في الموصل لن يكون سوى محطة لانتاج مزيد من الشروط التي تبقي «التنظيم» على قيد الحياة.

معركة الموصل ستكون لحظة وئام غير حقيقية بين قوى مراوغة سيغدر بعضها ببعض فور انتهاء المهمة. وربما لن تكون الموصل مسرح هذا الغدر المتبادل، انما مدن أخرى في العراق وسورية لم يسبق لها أن اختبرت «التنظيم».

وهذا السياق من التوالد لن يوقفه قرار بالقضاء على التنظيم في الموصل أو الرقة، على رغم أهمية الخطوة».