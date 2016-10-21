﻿هجوم مفاجئ لتنظيم «الدولة» على مدينة كركوك وعدد من مدن المحافظة

كركوك ـ «القدس العربي»: شن تنظيم «الدولة» هجوما مفاجئا، امس الجمعة، على مركز محافظة كركوك وعدد من المدن جنوب المحافظة، في محاولة للسيطرة على دوائر حكومية، في وقت فرضت السلطات منع التجوال في مركز المحافظة.

واعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم، ان تنظيم «الدولة» شن هجمات على عدد من مناطق المحافظة فجر امس الجمعة، وان الاشتباكات ما زالت مستمرة للقضاء على المهاجمين.

وذكر في تصريح ان المهاجمين الذين هاجموا مواقع وسط مدينة كركوك، لم يتمكنوا من السيطرة على دوائر حكومية وان عدد ضحايا الاشتباكات لم يمكن تحديدها حتى منتصف نهار امس الجمعة، داعيا المواطنين إلى البقاء في بيوتهم وعدم الخروج إلى الشوارع.

واكدت مصادر أمنية كردية، ان تعزيزات من القوات الأمنية الكردية وصلت من محافظة السليمانية المجاورة لتعزيز القوات الأمنية في كركوك، في وقت ما زالت تسمع فيه اصوات اطلاق نار في بعض الاحياء.

وذكرت إن «عناصر من التنظيم هاجموا، فجر امس يوم الجمعة عدد من احياء مدينة كركوك مركز المحافظة ،ومنها مناطق حي واحد حزيران وعدن ودوميز، جنوبي كركوك، ومنطقة رأس الجسر، وسط المدينة».

وقالت المصادر، ان الاشتباكات مازالت مستمرة بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم، حيث تم قتل 5 منهم بعد محاصرتهم كما تتم ملاحقة عناصر اخرى في عدد من المناطق».

واشارت إلى ان التنظيم قتل 9 من افراد دوريات الشرطة التي تصدت للمهاجمين داخل مدينة كركوك، وان المسلحين حاولوا السيطرة على مبنى الاسايش ( الامن الكردي) في المدينة، بمهاجمين انتحاريين فجر ثلاثة منهم انفسهم في مبنى الشرطة، كما وقعت ثلاثة تفجيرات في دور السكك. وقد فرضت قوات البيشمركه اجراءات امنية مشددة في مشارف كركوك منعت فيها حركة الدخول والخروج في مخارج المدينة قرب مناطق المعارك. كما افادت المصادر الأمنية ان التنظيم قام بقطع طريق كركوك الدبس بعد ان سيطر على بعض المواقع الحكومية فيه. مشيرة إلى سيطرة التنظيم على محطة كهرباء الدبس جنوب المحافظة وقيامه باعدام عدد من الموظفين الموجودين فيها.

وقال بيان لخلية الإعلام الحربي، إنه «في محاولة يائسة لعصابات التنظيم الإرهابية استهدفت عناصره الاجرامية، محافظة كركوك حيث زجت بعدد من الإرهابيين الانتحاريين على مديرية شرطة كركوك ومركز شرطة العدالة ومركز شرطة دوميز ومقر حزب الاتحاد الوطني ومحطة كهرباء الدبس، وقد تصدت لهم القوات الأمنية وتم قتل اغلب الإرهابيين وفرض حظر التجوال لملاحقة الآخرين».

وأضاف أن «الموقف الآن تحت السيطرة وتم تعزيز كركوك بقوات أمنية إضافية».

ويعتقد مراقبون ان التنظيم يحاول من خلال مهاجمة كركوك ايصال رسالة بقدرته على شن هجمات رغم معارك تحرير الموصل، كما اعتبروا ان الهجوم محاولة لشغل القوات الأمنية وتخفيف الضغط على قواته المنهزمة في معارك الموصل.